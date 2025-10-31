네이버페이 머니카드에 BC 브랜드 입혔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한정판 출시…"BC 브랜드 활용 맞춤혜택 확대"

BC카드는 네이버페이와 협력해 BC 브랜드를 최초 적용한 한정판 'Npay 머니카드'를 출시한다고 31일 밝혔다.

국내 결제액의 0.3%, 해외 결제액의 3%를 네이버페이 포인트로 적립해 주는 혜택을 제공하는 게 특징이다.

이번에 선보이는 한정판 카드는 양사 제휴 2주년을 기념해 디자인 스튜디오 제로퍼제로와 함께 디자인을 제작했다.

한정판 Npay 머니카드는 다음 달 12일부터 Npay 모바일 애플리케이션 및 웹에서 선착순 15만명 한정으로 신청 가능하다.

BC카드는 이번 한정판 카드 발급을 시작으로 Npay 출시 카드 상품에 BC 브랜드를 본격 적용해 나갈 예정이다.

브랜드 디자인 확장, 고객 맞춤형 혜택 등 다양한 서비스를 단계적으로 늘릴 계획이다.





김호정 BC카드 상무는 "차별화된 혜택과 혁신적인 브랜드 경험을 제공하기 위해 다양한 파트너십을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

