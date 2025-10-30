신상진 시장 "불합리한 규제 속 주민 부담 완화…분당 재건축 적극 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상진 성남시장, 분당 특별정비예정구역 권역별 주민설명회 참석

성남시, 연내 구역 지정 목표 선도지구 사업 추진…주민 의견 청위

신상진 성남시장은 30일 오후 4시 30분 분당구청 대회의실에서 개최된 '분당 특별정비예정구역 권역별 주민설명회(1차-선도지구)'에 참석해 분당 재건축 사업 추진 의지를 밝혔다.

신상진 성남시장이 분당 특별정비예정구역 권역별 주민설명회 참석해 주민들과 소통하고 있다. 성남시 제공

신 시장은 인사말을 통해 "성남이 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가제 등 각종 규제로 정비사업에 큰 영향을 받고 있다"며 "선도지구 주민들의 궁금증을 직접 듣고 꼭 아셔야 할 사항들을 설명드리기 위해 이 자리를 마련했다"고 말했다.

신 시장은 "중앙정부가 1기 신도시 재건축 정비물량 확대 방침을 발표하면서도 분당만 배제하고, 선도지구 물량 이월까지 금지해 사업 추진에 차질이 예상되는 상황"이라며 "불합리한 규제 개선을 위해 기자회견을 통해 입장을 명확히 하는 한편, 실무적으로는 국토부와 지속 협의 중이다"고 말했다.

이어 "여러 제약이 있지만 연내 구역 지정을 목표로 선도지구 사업을 적극 추진하고 있다"며 "주민 부담은 완화하고 사업 속도는 높여 원활한 분당 재건축을 적극 지원하겠다"고 강조했다.

설명회는 ▲선도지구 평가 기준 완화 및 연내 구역지정 일정 ▲시 지원방안(분당 재건축 지원센터 운영, 정비사업특별회계 설치 등) ▲10·15 부동산 대책이 정비사업에 미치는 영향 등에 대한 설명이 이어졌으며 단지별 건의 사항과 주민 의견을 청취하는 시간도 가졌다.





성남시는 향후에도 권역별 주민설명회를 ▲2차(11월 7일 오후 3시, 서현·수내·불당·정자) ▲3차(11월 10일 오후 3시, 구미·금곡) ▲4차(11월 17일 오후 4시 30분, 야탑·이매) 순으로 분당구청 회의실에서 개최할 예정이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

