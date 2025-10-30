시진핑 "美·中, 경제·무역 의견 교환…문제 해결 공감대 형성"

"미·중 정상, 2026년 방중·방미 기대"
시진핑 중국 국가주석이 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "양국이 중요한 경제 및 무역 문제에 깊이 있는 의견 교환을 통해 문제 해결에 대한 공감대를 형성했다"고 강조했다.
중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 부산 김해공항 공군기지 나래마루에서 열린 트럼프 대통령과의 미·중 정상회담에서 "(미·중 양국이) 상호 보복의 악순환에 빠져서는 안 된다"며 "평등·존중·호혜의 원칙에 따라 계속 대화하고, 문제 목록을 계속 줄여나갈 수 있다"고 했다. 이어 "70년 동안 중국은 누구에게 도전하거나, 누구를 대체하려 하지 않았고, 자기 일을 잘 처리해 세계 각국과 발전 기회를 공유하는 데 집중했다"고 말했다.
이밖에 시 주석은 양국이 불법 이민과 통신사기 근절, 자금세탁 방지, 인공지능(AI)과 전염병 대응 등의 분야에서 대화와 교류를 강화해 상호 이익이 되는 협력을 진행해야 한다고 강조했다.
신화통신은 미·중 정상이 정기적인 교류를 유지하는 데 동의하고, 트럼프 대통령이 2026년 초 중국을 방문하고 그 이후 시 주석을 미국에 초청하기를 기대하고 있다고 전했다.
이승형 기자 trust@asiae.co.kr
