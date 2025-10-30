시진핑 "美·中, 경제·무역 의견 교환…문제 해결 공감대 형성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"미·중 정상, 2026년 방중·방미 기대"

시진핑 중국 국가주석이 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "양국이 중요한 경제 및 무역 문제에 깊이 있는 의견 교환을 통해 문제 해결에 대한 공감대를 형성했다"고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. AP연합뉴스

중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 부산 김해공항 공군기지 나래마루에서 열린 트럼프 대통령과의 미·중 정상회담에서 "(미·중 양국이) 상호 보복의 악순환에 빠져서는 안 된다"며 "평등·존중·호혜의 원칙에 따라 계속 대화하고, 문제 목록을 계속 줄여나갈 수 있다"고 했다. 이어 "70년 동안 중국은 누구에게 도전하거나, 누구를 대체하려 하지 않았고, 자기 일을 잘 처리해 세계 각국과 발전 기회를 공유하는 데 집중했다"고 말했다.

이밖에 시 주석은 양국이 불법 이민과 통신사기 근절, 자금세탁 방지, 인공지능(AI)과 전염병 대응 등의 분야에서 대화와 교류를 강화해 상호 이익이 되는 협력을 진행해야 한다고 강조했다.





신화통신은 미·중 정상이 정기적인 교류를 유지하는 데 동의하고, 트럼프 대통령이 2026년 초 중국을 방문하고 그 이후 시 주석을 미국에 초청하기를 기대하고 있다고 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

