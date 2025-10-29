대통령실 "한미 관세협상 극적타결, 우리가 양보한 건 아닐 것"[경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김용범 정책실장 29일 브리핑

"트럼프가 산업장관을 거친 협상가라 지칭"

연합뉴스

김용범 대통령실 정책실장은 29일 한미 정상회담을 통한 극적인 관세 협상 타결에 대해 "우리가 양보하지는 않았을 것"이라고 말했다.

김 실장은 이날 경북 경주 국제미디어센터 브리핑에서 '(관세 협상 국면에서) 우리가 양보한 것인지, 미국 측이 양보한 것인지' 묻는 말에 이같이 밝혔다.

김 실장은 "협상 과정에 대해 상대방에 대한 것은 말하기 어렵다"면서도 "이재명 대통령께서 그렇게 말했는데 며칠 만에 우리가 양보하진 않았을 것"이라고 암시했다.

이 대통령은 지난 24일 블룸버그와의 인터뷰에서 "미국이 자국의 이익을 극대화하려는 것이 한국에 재앙적 결과를 초래할 정도여서는 안 된다"며 "합의 지연이 반드시 실패를 의미하는 것은 아닌 만큼 인내심을 부탁드린다"고 했다.

이 대통령의 발언을 두고 이번 한미 정상회담에서는 관세 협상 타결이 사실상 어려울 거라는 관측이 우세했다. 김 실장은 "원칙을 가지고 누차 말하지만 (이 대통령이) 시기 때문에 국익을 소홀히 하실 일은 없다"며 "그 원칙대로 임했다"고 강조했다.

그러면서 "어제저녁(28일)에도 전망은 밝지 않았다. 당일 날 급진전됐다"고 설명했다.





한편 김 실장은 김정관 산업통상부 장관을 언급하며 "한미 정상회담 중 도널드 트럼프 미국 대통령이 김 장관을 거친 협상가(터프 니고시에이터·tough negotiator)라 지칭할 만큼 협상 과정이 치열했다"고 전했다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

