"300일간 자료 한 장도 못받아" 국회서 무릎 꿇은 제주항공 참사 유족[2025국감]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토위, "왜 소통 안하나" 항철위 질책

12·29 무안국제공항 제주항공 여객기 참사 유가족이 29일 국회에서 무릎을 꿇고 투명한 정보 공개와 진상규명을 호소했다.

김유진 유가족협의회 대표는 이날 국회 국토교통위원회 종합국정감사에 출석해 "국토교통부 소속 사고조사위원회(항철위)는 진상규명을 진행 중이라면서도 유가족에게 그 어떤 정보도 제대로 공유하지 않았다"며 "사고 이후 300일 동안 한 줄의 진실도 한 장의 자료도 받지 못했다"고 했다. 김 대표는 "(희생자) 179분은 집에 돌아오지 못했지만, 저희 유족은 돌아갈 수 있도록 진실의 문을 열어 달라"며 국감장에서 무릎을 꿇었다.

김유진 유가족협의회 대표가 29일 국토위 국감장에서 "(희생자) 179분은 집에 돌아오지 못했지만, 저희 유족은 돌아갈 수 있도록 진실의 문을 열어 달라"며 호소하고 있다. 연합뉴스·독자 제공

AD

김 대표는 "비행기는 동체 착륙에 성공했으나 그때까지 모두 살아계셨다"며 "그러나 수많은 규정 위반으로 만들어진 콘크리트 둔덕에 부딪혀 폭발하면서 참사가 커졌다"고 했다. 이어 "모든 책임을 조종사와 새 한 마리에 돌리는 것이 국가와 국민의 생명을 지켜야 할 국가의 태도인가"고 했다. 그러면서 항철위의 독립성·전문성이 확보될 때까지 조사 중단과 독립 기구로의 이관, 참사 관련 원본 데이터의 투명한 공개를 요구했다.

국토위는 사고조사 당국을 강하게 질타했다. 맹성규 국토교통위원장은 증인으로 나온 이승열 항철위 사고조사단장을 향해 "왜 유족과 충분히 소통을 안 해 저렇게 안타까운 말씀을 계속하게 하느냐"며 "사고조사 시작할 때 충분히 소통해 억울함을 완전히 해소하겠다고 약속하지 않았느냐"고 했다.

이에 대해 이 단장은 "최선을 다해 소통하려 했다"고 답했지만 맹 위원장은 "태도에 문제가 있는 것 같다"고 다시 지적했다. 맹 위원장은 "(항철위가 유족의 바람대로) 국무총리실로 이관하더라도 같은 인력이 남아 있다면 소통 부족 지적은 반복될 것"이라고 했다. 이 단장은 "사고 1년 시점인 오는 12월 공청회를 열고 중간보고서를 발표해 조종실음성기록장치(CVR), 비행자료기록장치(FDR) 등도 공개하겠다"고 밝혔다

김이배 제주항공 대표가 29일 국토위 국정감사장에서 발언하고 있다. 연합뉴스·독자 제공

또 맹 위원장은 증인으로 출석한 김이배 제주항공 대표를 향해서도 "최대한 협조하고 빨리 사실대로 객관적인 게 입증돼야 제주항공도 어려움에서 벗어날 수 있다"고 했고, 김윤덕 국토부 장관에게는 "유족에 공개할 수 있는 게 있고 비공개할 수 있는 게 있을 텐데, 이를 설득해서 유족이 납득할 수 있도록 해야 한다"고 했다.





AD

김이배 대표는 "기회가 된다면 저희가 유족과 충분히 소통할 수 있다고 본다"며 "모든 조사 자료는 이미 다 제출해 일부러 숨긴다든가 할 수 없다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>