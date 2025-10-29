[2025국감]민주 임오경 "윤석열 정부 문체부, 대통령실 이전 효과 과대 포장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

윤석열 정부의 대통령실 용산 이전 사업을 두고 당시 문화체육관광부가 사업 효과를 과대 포장했다는 지적이 국회로부터 제기됐다.

서울 종로구 청와대 일대 모습. 연합뉴스

국회 문화체육관광위원회 더불어민주당 간사인 임오경 의원은 이날 국정감사 자료에서 "문체부는 청와대 개방으로 2000억원 이상의 경제 효과가 난다고 과대하게 포장했지만, 근거는 빈약했고, 정작 청와대는 윤석열·김건희의 부부 연회장처럼 사용됐다"고 밝혔다.

임 의원은 "윤석열의 용산 대통령실 이전 중심에는 문체부와 국가유산청이 있었다"면서 "문체부는 대통령실 이전 후 청와대를 관광지로 리모델링하겠다며 460억원 이상 혈세를 투입했고, 박보균 전 장관은 용산 이전을 그럴듯하게 포장하기 위해 '청와대를 프랑스 베르사유 궁전 같은 문화예술공간으로 만들겠다'는 궤변을 늘어놨다"고 비판했다.





임 의원은 또 "이재명 대통령이 청와대 복귀를 준비하는 시점에서 내년 예산안에는 '청와대 복합문화예술공간 조성' 예산이 여전히 160억원 반영돼 있다"며 "문체부와 유산청이 혈세를 낭비한 데 대한 비판도 제기된다"고 말했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

