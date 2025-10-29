[2025국감] 김성환 기후부 장관 "원전 수명연장, 안전성 전제해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"신규 원전 하지 않겠다 발언한 바 없어"

김성환 기후에너지환경부 장관이 안전성 담보를 전제한 원전의 계속 운전이 필요하다고 밝혔다.

김 장관은 29일 국회 기후에너지환경노동위원회 종합국정감사에서 최근 원자력안전위원회 고리2호기 계속 운전 보류와 관련해 "원전의 수명 연장은 안전성이 전제돼야 한다"며 이같이 말했다.

김 장관은 신규 원전 건설 여부에 대해선 "신규 원전을 하지 않겠다고 발언한 바가 한 번도 없고, 공론화를 강조한 것"이라며 "계속 운전은 일부 확정하지 못한 문제가 있어 심사가 아직 진행되는 것으로 안다"고 했다.

김소희 국민의힘 의원이 "12차 전력수급기본계획(전기본)에 신규원전 2기, 소형모듈원전(SMR) 1기를 반영할 계획으로 감안하면 되느냐"는 물음에 김 장관은 "현재로서는 그렇다"고 답했다. 그러면서 "현재 12차 전기본에 지적한 (신규원전 등) 내용을 최대한 반영해 작성할 예정"이라고 덧붙였다.

업무보고 하는 김성환 기후에너지환경부 장관 (서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 2025.10.16 pdj6635@yna.co.kr(끝)＜저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지＞

AD

조지연 국민의힘 의원은 지난 7월 30일을 기점으로 "김 장관 취임 후 (원전) 부지 선정 절차가 중단됐다"고 지적하자 김 장관은 "중단하라고 지시한 바 없다"고 일축했다. 김 장관은 "신규 원전 부지 공모는 한국수력원자력이 절차나 규정에 따라서 하는 것"이라며 "원전 부지 선정도 한수원이 알아서 할 일"이라고 말했다.

김 장관은 "이재명 정부의 에너지정책은 재생에너지를 확대하면서 원전을 믹스해 탈탄소를 추진하는 것"이라며 "그 기조하에 정책을 추진하겠다"고 강조했다.





AD

재생에너지 보급 추진에 따른 전기요금 인상 우려에 대해선 "재생에너지 확대와 전기요금 인상은 직접적인 연관이 없다"며 "러시아-우크라이나 전쟁으로 국제 유가가 급등하면서 한국전력의 적자 요인이 누적된 것이 아직 해소되지 않았다"고 설명했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>