'천마총 금관 모형' 선물·무궁화대훈장 받은 트럼프 "굉장히 아름답다…당장 착용하고 싶을 정도" [경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 방한 기념 선물로 천마총 금관 모형 제작 전달

최고 훈장인 '무궁화대훈장'도 서훈

이재명 대통령과 국빈 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 오후 국립경주박물관에서 두 번째 정상회담을 시작했다. 트럼프 대통령은 국빈으로 한국을 2번 방문하는 첫 외빈으로, 이재명 정부 출범 후 147일 만의 방한이다. 이는 역대 최단기간에 한미 정상이 상대 국가를 방문한 것으로 트럼프 대통령은 무궁화대훈장 수여 등 극진한 예우를 받았다.

연합뉴스

AD

당초 예정보다 1시간 30분 이상 지연된 오후 2시12분께 전통 취타대의 선도와 호위 속에 이 대통령의 환영을 받으며 입장한 트럼프 대통령은 회담장에서 앞서 도착해 기다리고 있던 이 대통령과 악수를 한 뒤 방명록에 서명했다. 이어 두 정상은 양국 국가연주, 의장대 사열 등 공식환영식을 했다.

이날 정상회담에는 미국의 마코 루비오 국무부 장관, 스콧 베선트 재무부 장관, 하워드 러트닉 상무부 장관, 수지 와일스 백악관 비서실장, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표, 케빈 킴 주한미국대사대리, 스티븐 밀러 백악관 부비서실장, 스티븐 청 백악관 공보국장 등이 함께했다. 우리 측에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 강훈식 대통령실 비서실장, 위성락 국가안보실장, 김용범 대통령실 정책실장, 강경화 주미대사, 여한구 산업부 통상교섭본부장, 강유정 대통령실 대변인 등이 참석했다.

연합뉴스

공식환영식 이후 이 대통령은 트럼프 대통령의 방한을 기념하기 위한 선물로 천마총 금관 모형을 제작해 전달했다. 우리 정부 최고 훈장인 '무궁화대훈장' 서훈도 이뤄졌다. 이 대통령은 "대한민국 국민들이 트럼프 대통령에게 각별한 감사를 담아 드린다"고 하자 트럼프 대통령은 훈장을 바라보면서 "앞으로도 국가 간 동맹 관계를 지속적으로 강화해 나갈 것이다. 굉장히 아름답다. 당장 착용하고 싶을 정도"라고 말했다.





AD

대통령실은 천마총 금관 모형과 관련해 한반도에서 장기간 평화 시대를 유지한 신라의 역사와 함께 한미가 함께 일구어 나갈 한반도 평화 공존과 공동성장의 새 시대를 상징한다고 설명했다. 무궁화대훈장에 대해서는 "피스메이커로서의 역할을 당부하는 차원"이라고 밝혔다.





경주=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>