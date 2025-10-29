큐브엔터 아이들 미연, 선공개 'Reno' 음원·MV 동반 흥행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

큐브엔터테인먼트(큐브엔터)는 그룹 i-dle(아이들) 미연(MIYEON)이 음악 차트에서 가파른 상승곡선을 그리고 있다고 29일 밝혔다.

미연은 지난 28일 오후 6시 두 번째 미니 앨범 'MY, Lover'의 선공개곡 'Reno (Feat. Colde)'를 발매하고 국내외 음원, 뮤직비디오 차트에서 최상위권에 자리하고 있다.

'Reno (Feat. Colde)'는 선공개곡임에도 발매 직후 국내 음악 플랫폼 벅스 실시간 차트 2위에 올랐고, 멜론 HOT 100에도 상위권에 진입하며 첫 출발을 알렸다. 글로벌 차트에선 5개국 아이튠즈 톱 송 차트 5개국에 이름을 올렸으며, 중국 TME(텐센트 뮤직 엔터테인먼트) 한국어 차트에서도 상위권을 차지했다.

음원뿐만 아니라 뮤직비디오도 화제를 모으고 있다. 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 '24시간 동안 많이 본 뮤직비디오' 13위에 오르며 한국을 포함해 러시아, 독일, 프랑스, 영국, 싱가포르, 대만, 호주, 홍콩, 캐나다 등 10개국에서 차트인해 미연의 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다.

미니 2집 'MY, Lover'의 수록된 곡 중 가장 먼저 베일을 벗은 'Reno (Feat. Colde)'는 사랑이 집착으로 변해 결국 파국으로 치닫는 순간을 그려낸 곡이다. 독보적인 음색을 지닌 Colde가 피처링으로 참여해 미연의 감각적인 보컬과 조화를 이루며 강렬한 감정선을 완성했다. 뮤직비디오엔 배우 차우민이 연인으로 출연해 미연과 호흡을 맞추며 한편의 누아르 영화 같은 극적인 서사를 선보였다.





선공개곡 'Reno (Feat. Colde)'로 솔로 아티스트로서의 새로운 면모를 보여준 미연은 오는 11월 3일 미니 2집 'MY, Lover'를 발매한다. 앨범에선 '사랑'이라는 주제를 다양한 시선과 온도로 풀어낸 곡들로 한층 성숙해진 감성을 전할 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

