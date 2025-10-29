[2025국감]"캄보디아 진출 中企 85곳…피해 접수 사례 없어"

"현황 파악 중…정책자금 등 방안 마련"
한성숙 중소벤처기업부 장관은 29일 "현재 캄보디아에 85개 중소기업이 나가 있는 것으로 파악됐다"며 "관련해 피해 사례 접수는 없지만 문제가 있는지 적극적으로 대응하겠다"고 말했다.
한 장관은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 "캄보디아 사태로 인해 중소기업 현지 진출에 대한 불안이 커지고 있다"는 김동아 더불어민주당 의원 질문에 이렇게 답했다.
김 의원은 "캄보디아는 수출액 기준 30위 국가이고 지금 수출액도 5000억원 정도 규모"라며 "수출 품목도 화장품 등 국내 중소기업 주력 품목이 많아 캄보디아의 여행 금지지역 지정 등으로 인해 사업이 위축될 경우 기업 피해가 클 것 같다"고 말했다.
이어 "신고만 듣거나 피해 기업 현황만 파악할 게 아니라 TF(태스크포스)를 구성해서 종합적으로 잘 판단해달라"고 당부했다.
한 장관은 "이번 상황을 계기로 전 세계에 나가 있는 중소기업 리스트도 파악하고 현황을 정리하기로 했다"며 "정책 자금이나 보증 방안 등 여러 부분에서 대책을 강구하겠다"고 했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
