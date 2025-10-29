상담부터 치료·재활까지… 서울시, 통합형 마약관리센터 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

은평병원 '서울시 마약관리센터'

중독상담·입원·재활 종합지원

'마약과의 전쟁'을 선포한 서울시가 '마약관리센터'를 열었다. 마약 사용자의 조기 발견과 치료에 초점을 맞춘 통합형 병원이다.

29일 서울시는 은평병원 내 '서울시 마약관리센터'의 시범 운영을 완료하고 오는 30일 정식 개소한다고 밝혔다.

서울시 마약관리센터는 전문 의료진의 상담과 검사는 물론 입원, 재활, 사후관리까지 이어지는 연속적 치료체계를 구축해 단약은 물론 건강한 사회복귀를 돕는다.

마약 치료 37년 경력의 조성남 센터장을 중심으로 정신건강의학과 전문의 2명과 정신건강 사회복지사, 정신건강 임상심리사, 정신건강 직업치료사, 정신건강 간호사, 병동보호사 등 34명의 전문 인력이 상주한다.

총 575평 규모로, 마약류 중독을 한 곳에서 치료·재활할 수 있도록 병동부와 외래부를 분리하고 남녀별 폐쇄병동을 운영해 안전을 최우선으로 확보했다. 또한 최신 의료 장비인 LC-MS/MS(액체크로마토그래프-질량분석기)를 도입해 최대 23종의 마약류를 정밀 분석한다.

치료 효과를 높이고자 청소년, 여성 등 대상별 클리닉과 개인 맞춤형 프로그램도 운영한다. 청소년 대상 클리닉에서는 중독 원인과 이차적 문제를 조기에 진단하고 치료한다. 투약 경로와 사용 약물 특성에 따른 맞춤형 교육·치료·재활 프로그램을 통해 반복적인 사용을 막는다.

여성 대상 클리닉은 성범죄 피해나 트라우마 등 이중 진단 사례가 많은 점을 고려해 심리지원과 의료지원을 결합한 치료와 재활 프로그램을 병행한다. 이외에도 갈망과 금단이 심한 환자는 병동 내에서 해독을 진행하는 등 중독 심각도에 따라 개인에 맞는 치료 프로그램을 제공한다.

안전한 사회 복귀와 지속적인 단약을 지원하는 '중독상담실'도 운영한다. 은평병원 대표번호를 통해 정신건강전문 간호사가 연결돼 마약 사용 증상의 확인 등 간단한 문진을 도와준다.

센터는 유관기관과 협력해 마약 사용자를 조기 발견하고 진료할 수 있는 지속 가능한 체계를 구축한다는 방침이다. 경찰과 협업해 조사 단계부터 치료 개입이 가능하도록 하는 한편 서울시 지원 마약류 중독치료 의료기관(동행의원) 34개소와 재활프로그램을 운영하는 민간기관(3개소)과 연계해 약물상담, 자조모임, 단약동기 강화 프로그램도 제공한다.





박유미 서울시 은평병원장은 "마약 문제는 더 이상 개인이 아닌 사회 전체의 심각한 문제"라며 "마약관리센터를 통해 치료받지 못하는 중독자가 없도록 하고, 끊임없는 치료·재활 지원으로 단약 성공률을 높여 건강한 사회 복귀를 돕겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

