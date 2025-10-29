뚜벅뚜벅 '일장기 노룩 패싱'…트럼프 황당 행동에 다카이치 '헉' 당황

다카이치 총리 취임 후 첫 정상회담

양국 국기 앞 묘한 상황...다양한 해석

아시아 순방 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 일본 도쿄 모토아카사카 영빈관을 방문한 가운데, 다카이치 사나에 일본 총리와 함께한 국빈 방문 환영식에서 웃지 못할 해프닝이 벌어졌다.

일장기 예우 순서에서 트럼프 대통령은 다카이치 총리의 손짓에도 불구하고 그대로 국기를 스쳐 지나갔다. 상대 국가의 국기 앞에서 촬영하기 위해 다카이치 총리는 자리를 잡았으나 트럼프 대통령은 앞만 보고 걷는 모습이 포착됐다.

이날 AP통신 등 외신은 트럼프 대통령이 의장대 사열 도중 잠시 어디로 갈지 방향을 잃어 다카이치 총리가 허리에 손을 얹고 그를 안내하는 모습이 포착됐다고 보도했다. 이어 양국 국기에 대한 예우 절차에서 또 다른 해프닝이 이어졌다. 트럼프 대통령이 먼저 게양돼 있던 성조기를 향해 즉흥적으로 거수경례를 하자, 다카이치 총리도 반사적으로 가슴에 손을 얹어 예를 표했다.

그러나 이어진 일장기 예우 순서에서 트럼프 대통령은 다카이치 총리의 손짓에도 불구하고 그대로 국기를 스쳐 지나갔다. 상대 국가의 국기 앞에서 촬영하기 위해 다카이치 총리는 자리를 잡았으나 트럼프 대통령은 앞만 보고 걷는 모습이 포착된 것이다. 무엇보다 당황한 다카이치 총리의 표정이 현장 영상과 사진에 그대로 담겼다.

일반적으로 국빈 방문은 정상급 외국 인사가 국가원수의 공식 초청으로 이루어지는 최상위급 외교 행사로, 환영식은 양국 관계의 격조를 보여주는 상징적인 자리다. 통상적으로 환영식에서는 국가원수가 영접을 받은 뒤 군악대와 의장대가 정렬하고, 양국 국기가 게양된 상태에서 두 나라의 국가를 연주한다. 그러나 이날 트럼프 대통령은 이 절차를 잊은 듯 행동하는 모습을 보였다.

양국 국기에 대한 예우 절차에서 또 다른 해프닝이 이어졌다. 트럼프 대통령이 먼저 게양돼 있던 성조기를 향해 즉흥적으로 거수경례를 하자, 다카이치 총리도 반사적으로 가슴에 손을 얹어 예를 표했다. AP연합뉴스

이번에 벌어진 상황을 두고 다양한 해석도 나온다. 트럼프 대통령의 시차 적응 문제나 비서진의 의전 설명 부족에서 비롯된 단순한 착각일 수도 있겠지만 성조기에는 군대식으로 경례를 하고, 일장기에는 무심히 지나친 장면은 과거 2차 세계대전 당시 승전국이었던 미국과 패전국이었던 일본의 관계를 떠올리게 하는 순간일 수도 있다는 의견도 일각선 나왔다.

한편, 이날 트럼프 대통령은 일본의 국방정책 강화에 지지를 표시했다. 다카이치 총리는 회담에서 방위비 증액 속도를 높이고 3대 안보 문서 개정 등으로 방위력을 강화하겠다는 방침을 트럼프 대통령에게 설명한 것으로 알려졌다. 다카이치 총리는 일본 방위비를 국내총생산(GDP) 대비 2%로 늘리는 시점을 2년 앞당기기로 공언한 바 있다. 미·일은 이날 조선업 능력 확대를 위한 협력 각서도 체결했다. 트럼프 대통령은 "우리는 선박 건조에서 일본과 협력할 것이며 많은 배를 만들 것"이라고 했다.





이날 AP통신 등 외신은 트럼프 대통령이 의장대 사열 도중 잠시 어디로 갈 지 방향을 잃어 다카이치 총리가 허리에 손을 얹고 그를 안내하는 모습이 포착됐다고 보도했다. AP연합뉴스

나아가 양국은 일본 기업이 관심을 보이는 미국 사업 목록을 공개했다. 일본 기업이 미국 투자에 관심 있는 분야는 크게 에너지, 인공지능(AI)용 전원 개발, AI 인프라 강화, 중요 광물 등 4가지로 사업 규모는 총 4000억 달러(574조원)에 이른다고 교도통신이 전했다. 대미 투자에 관심을 표명한 기업은 히타치제작소, 도시바, 파나소닉, 미쓰비시전기, 소프트뱅크그룹 등 10곳이 넘는다. 규모가 가장 큰 프로젝트는 웨스팅하우스, GE 버노바·히타치(GVH)의 에너지 관련 사업이다. 사업 규모는 각각 1000억 달러(143조원)다.





