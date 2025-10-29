[비트코인 지금]"미국서 알트코인 ETF 거래 시작…가상자산 투자 새 국면"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국에서 솔라나(SOL), 라이트코인(LTC), 헤데라(HBAR) 등 주요 알트코인 기반 현물 상장지수펀드(ETF)가 처음으로 거래를 시작했다. NH투자증권은 이번 거래를 계기로 다양한 알트코인 현물 ETF 출시가 이어질 것으로 내다봤다.

29일 NH투자증권에 따르면 10월28일(현지시간) 미국 시장에서 'Bitwise Solana Staking ETF(BSOL)', 'Canary Litecoin ETF(LTCC)', 'Canary HBAR ETF(HBR)'가 거래를 개시했다. 이어 29일부터는 'Grayscale Solana Trust(GSOL)'가 ETF로 전환돼 거래를 시작할 예정이다.

이는 2024년 1월 비트코인 현물 ETF, 같은 해 7월 이더리움 현물 ETF 출시 이후 처음으로 새로운 가상자산에 대한 단일자산 현물 ETF가 등장한 사례다.

홍성욱 NH투자증권 연구원은 "미국 정부 셧다운이 이어지고 있음에도 알트코인 현물 ETF가 출시된 것은 관련 절차가 명확화되고 간소화된 영향으로 보인다"며 "향후 다양한 알트코인에 대한 ETF 출시가 이어질 것"이라고 전망했다.

홍 연구원은 향후 현물 ETF 출시 가능성이 있는 가상자산으로 XRP(리플), 체인링크, 아발란체, 스텔라, 폴카닷, 도지코인, 시바이누, 비트코인캐시, 카르다노(에이다) 등을 꼽았다. 또한 비트코인·이더리움·리플·솔라나·에이다를 한데 묶은 지수형 현물 ETF인 GDLC(Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) 와 같은 상품 출시도 이어질 것으로 내다봤다.





다만 수급 효과는 시간이 지나야 본격화할 것으로 전망했다. 그는 "이더리움 현물 ETF도 지난해 7월 거래를 시작했지만 초기 자금 유입은 기대에 못 미쳤다"며 "올해 7월 스테이블코인 법안과 이더리움 DAT(Digital Asset Treasury) 통과를 계기로 주목받았다"고 설명했다. 이어 "자금 유입 규모로 봐도 지난해 7월부터 올해 6월까지 12개월 동안보다 올해 7월 한 달간의 유입액이 더 컸다"고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

