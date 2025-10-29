애플, 시가총액 4조달러 첫 돌파…엔비디아·MS와 '빅 3' 구도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아이폰17 판매 호조에 최고가 경신



애플이 시가총액 4조달러를 돌파하며, 엔비디아와 마이크로소프트(MS)에 이어 세계에서 세 번째로 '4조달러 클럽'에 이름을 올렸다.

애플 로고. AFP연합뉴스

28일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 애플 주가는 오후 1시40분 기준 전일 대비 0.19% 상승한 주당 269.32달러를 기록하며 장중 시총 4조달러를 넘어섰다.

애플 주가는 올해 4월 저점 이후 주가가 50% 넘게 급등하며 시총이 약 1조4000억달러 증가했다.

이런 주가 상승세의 배경에는 신형 아이폰17의 흥행이 자리하고 있다. 시장조사업체 카운터포인트 리서치에 따르면 지난달 출시된 아이폰17 시리즈는 출시 10일 만에 미국과 중국에서 전작인 아이폰16보다 판매량이 14% 많았다. 이에 애플은 지난 20일 종가 기준 사상 최고치를 경신하며 지난해 12월 기록한 전고점을 넘어섰다.

애플은 또 M5 칩을 탑재한 아이패드 프로, 비전 프로, 맥북 프로를 잇달아 출시하며 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 제품 경쟁력을 강화했다.

미·중 무역 갈등 완화 기대감에 따른 중국 시장 회복 전망도 주가 상승을 뒷받침했다.

웨드부시 증권의 댄 아이브스 애널리스트는 "애플은 지금까지 AI 경쟁에서 다소 뒤처졌지만, 시총 4조달러 달성은 쿠퍼티노(애플 본사 소재지)와 빅테크 업계에 모두 중대한 분수령"이라며 "애플은 세계 최고의 소비자 브랜드임을 입증했다"고 평가했다.

다만 향후 주가 전망은 엇갈린다. 블룸버그 통신 집계에 따르면 '매그니피센트 7(M7)'으로 불리는 빅테크(대형 기술 기업) 7개 기업 중 애플에 대한 매수 의견 비율은 테슬라 제외하면 가장 낮으며, 향후 12개월 목표주가 역시 현재보다 약 6% 낮다.





한편 MS 역시 이 시각 현재 주가가 2% 넘게 상승하며 다시 시총 4조달러를 회복했다. 이 회사는 지난 7월 처음으로 4조달러 클럽에 진입했었다. 이날 오픈AI의 지배구조 개편 확정으로 MS는 공익 법인 형태의 오픈AI 영리 법인 지분 27%를 확보하고, AI 협력을 강화한다고 발표했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

