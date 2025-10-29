고려 최대급 선박 '해남 송호리1호선' 발굴 보고서 나왔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

길이 13.4m…곡물 실어 날랐던 무역선

해남 송호리 1호선

고려 시대 최대 규모 무역선의 실체가 드러났다. 길이 13.4m, 너비 4.7m 크기로, 쌀 등 곡물을 실어 날랐던 것으로 확인됐다.

국립해양유산연구소는 전남 해남 송호해수욕장에서 발견된 '해남 송호리 1호선'의 수중 발굴조사 보고서와 과학적 분석 보고서를 발간했다고 29일 밝혔다.

현재까지 확인된 가장 큰 고려 고선박이다. 바닥이 평평한 한선(韓船) 형태다. 외판 결합 방식이 기존 고려 선박과 달라 조선 기술의 변화를 보여주는 자료로 평가된다.

선체는 소나무·상수리나무·굴피나무 등 국내 목재로 제작됐다. 도기 항아리에선 볍씨 형태의 쌀이 다량 발견됐다. 피속·조·기장·메밀 등 다양한 곡물도 껍질째 실려 있었다.





해남 송호리 1호선 매몰 상태

이 선박은 2023년 5월 발견됐으며, 4개월간 발굴조사가 진행됐다. 보고서에는 방사성 탄소연대, 연륜 연대 분석 등 다양한 결과가 수록됐다.





