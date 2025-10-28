"유학·해외 경험 없는 유담, 경력 만점 이상하지 않나"…국감서 채용 공정성 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진선미 "유담 교수 임용 두고 이의제기 많아"

김용태 "사실 확인 전 프레임은 공정성 훼손"

유승민 전 국민의힘 의원의 딸 유담씨(31)가 올해 2학기 인천대 조교수로 임용된 가운데 채용 과정을 두고 국회 국정감사에서 논란이 벌어졌다.

인천대 글로벌정경대 무역학부 홈페이지에 소개된 유담 교수. 인천대 무역학부 홈페이지 캡처

28일 국회 교육위원회의 국립 인천대 국정감사에서 진선미 더불어민주당 의원은 "31살의 유담 교수가 인천대 무역학부 교수가 된 것에 이의제기가 많다"며 "1~3차 채용 심사 과정에서 1차 심사가 굉장히 심각하다"고 지적했다.

진 의원은 "(유 교수는) 논문의 질적 심사에서 18.6점으로 16위 정도의 하위권"이라며 "하지만 학력, 경력, 논문 양적 심사에서 만점을 받아 1차 심사를 전체 2위로 통과했다"고 주장했다.

이어 "채용된 교수와 지원자 학력을 비교해 봤을 때 11명 정도는 다른 점이 없었는데 이 중 3명만 (학력 분야) 1등급인 만점을 받았다"며 "이상하지 않으냐"고 의문을 제기했다.

진 의원은 또 유 교수가 경력 평가 부분에서 만점을 받은 데 대해서도 의구심을 드러냈다. 진 의원은 "(유 교수는) 올해 3월 박사학위를 받고 두 달 뒤인 5월에 교수로 임용이 됐는데, 무슨 경력 있겠나"라며 "확인해 보니 고려대 경영전략실 딱 75일 근무했고, 고려대에서 강의를 1년 했다는데 박사 과정이 아닌 석사 시절이다. 다른 경력은 전무하다"고 말했다.

이어 "(유 교수는) 유학이나 해외 경험이 없고 기업에서 뭘 한 것도 없이 경력도 만점을 받고 다른 지원자는 낮은 점수를 받았다"며 "논문에 대해서도 도저히 인정하기가 어렵다"고 했다.

이인재 인천대학교 총장이 28일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울대학교 등에 대한 국정감사에서 인사말하고 있다. 연합뉴스

이에 대해 이인재 인천대 총장은 채용은 내부 지침과 가이드라인에 따라 진행됐다며 문제가 없었다고 강조했다. 이 총장은 "학력을 평가할 때 국제경영으로 박사 학위를 받은 분들에게 만점을 줬다"며 "경력 역시 전공 분야 관련 직무를 담당한 경우만 인정했다"고 설명했다.

이 총장은 "논문의 양적 심사는 일률적인 규정에 따라 일정 수준을 넘으면 만점을 받는다"며 "질적 심사 역시 일종의 정량 평가에 따라 점수를 줬다"고 덧붙였다.

김용태 국민의힘 의원은 "정확한 설명을 듣기 전에 프레임을 갖고 진행하는 것이 오히려 공정성을 위배하는 것"이라며 인천대 측을 옹호했다.

김 의원이 최근 1년간 전임 교원 신규 임용 지침을 바꾼 적 있는지, 다른 지원자나 학부 교수, 학생회에서 문제를 제기한 경우가 있는지를 묻자 이 총장은 "없다"고 답했다. 이어 "인천대 신규 임용 지침에 따른 1차 심사에서 심사자의 주관적 판단이 개입될 수 없다고 보느냐"는 질의에는 이 총장은 "그렇게 판단한다"고 말했다.

앞서 유 교수는 2025학년도 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에서 합격해 글로벌정경대학 무역학부 조교수로 임용됐다. 그는 현재 무역학부에서 국제경영 분야의 전공선택 과목 2개를 맡고 있다.

하지만 유 교수의 임용 과정을 두고 학내에서는 공정성 논란이 일었다. 일각에서는 유명 정치인의 딸이라는 그의 배경이 임용에 영향을 미친 것 아니냐는 의혹도 제기됐다. 인천대 학생들로 구성된 '인천대 공정 임용을 위한 학생들'은 전날 대학본부 앞에서 기자회견을 열고 "유담 교수 임용 과정을 투명하게 공개하라고"고 촉구하기도 했다.





한편 유 교수는 동국대 법학과를 졸업한 뒤 연세대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사 학위를 취득했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

