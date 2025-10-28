한화그룹, 건설·임팩트·세미텍 3개사 수장 교체

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김우석·양기원·김재현 신임 대표이사로 내정

전문성·글로벌 역량 강화…중장기 경쟁력 제고

한화그룹은 28일 ㈜한화 건설부문, 한화임팩트 사업부문, 한화세미텍 등 3개 계열사에 신임 대표이사 3명을 내정했다고 밝혔다.

㈜한화 건설부문 대표에는 김우석 현 ㈜한화 전략부문 재무실장이, 한화임팩트 사업부문 대표 양기원 전 ㈜한화 글로벌부문 대표이사가 각각 배치됐다. 한화세미텍 신임 대표로는 김재현 현 한화푸드테크 기술총괄이 내정됐다.

오른쪽부터 김우석 ㈜한화 건설부문 대표 내정자, 김재현 한화세미텍 대표 내정자, 양기원 한화임팩트 대표 내정자. 한화그룹 제공

AD

한화그룹은 "전문성과 경험, 글로벌 사업 역량이 검증된 경영진을 배치해 회사의 중장기 경쟁력을 강화하고자 했다"고 설명했다.

이번 인사로 각 사는 신임 대표이사 책임 아래 새로운 조직을 구성해 내년 경영전략을 조기에 수립하고, 사업계획을 실행해 나갈 예정이다. 내정자들은 각 사 주주총회와 이사회 절차를 거쳐 최종 선임된다.

김우석 ㈜한화 건설부문 대표 내정자는 그룹 내에서 30년 넘게 근무하며 경영·재무 분야에서 전문성을 쌓아왔다. 향후 건설부문에서 우량 수주 확대와 재무 건전성 제고, 안전경영 강화에 주력할 계획이다. 김승모 현 대표는 한화에어로스페이스 전략부문 방산전략담당으로 이동한다.

양기원 한화임팩트 대표 내정자는 한화케미칼 사업개발실장, 한화솔루션 전략기획실장, ㈜한화 글로벌부문 대표이사를 지낸 전략통이다. 풍부한 사업개발 및 글로벌 사업 경험을 바탕으로 내수시장 지배력 강화와 수출시장 확대를 추진할 예정이다.





AD

김재현 한화세미텍 대표 내정자는 삼성전자와 어플라이드머트리얼즈 등에서 30여년간 근무한 반도체 장비 분야 전문가로, 기술개발과 사업화 경험을 두루 갖춘 인물이다. 그룹은 김 내정자가 하이브리드본더 등 차세대 반도체장비 기술개발을 이끌 적임자로 평가했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>