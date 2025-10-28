'셔틀콕'에 담은 이웃사랑… 9회 경남정보대총장배 사상구 청년 배드민턴대회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남정보대학교는 지난 26일 대학 민석스포츠센터에서 '제9회 경남정보대학교 총장배 사상구 청년부 배드민턴대회'를 진행했다.

이날 대회에 공동대회장인 김태상 경남정보대 총장과 편원장 사상구 배드민턴협회 청년부 회장을 비롯해 박동순 학교법인 동서학원 이사장, 이봉수 사상구 배드민턴협회 회장, 대학 및 협회 관계자들이 참석했다. 사상구 지역 12개 배드민턴 클럽 소속의 200여명 동호인들이 참가해 열띤 경기를 펼쳤다.

올해로 9회째를 맞이한 이 대회는 지역 체육문화 활성화와 주민 간 소통 강화를 위해 경남정보대학교와 사상구 배드민턴협회가 공동으로 매년 개최해오고 있다.





김태상 총장은 대회사에서 "경남정보대는 오랜 세월 지역주민으로부터 받은 사랑을 돌려드리기 위해 항상 최선을 다하고 있다"며 "이번 대회처럼 지역과 소통하고 함께 어우러지는 자리를 지속적으로 마련해 지역사회의 화합과 발전에 기여하는 자랑스러운 대학이 되겠다"고 힘줬다.

제9회 경남정보대학교 총장배 사상구 청년부 배드민턴 대회 출전자들.

