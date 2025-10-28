다카이치·트럼프, 화기애애 첫 美·日 회담…공통분모는 '아베·오타니'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다카이치 내각 출범 후 최초 대면



도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 28일 다카이치 내각 출범 후 첫 양국 정상회담을 진행했다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 28일 다카이치 내각 출범 후 첫 미·일 정상회담을 시작했다. 양국 정상은 고(故)아베 신조 전 일본 총리와의 인연, LA다저스 소속 메이저리거인 오타니 쇼헤이 선수 등을 공통분모 삼아 화기애애한 분위기를 연출했다. 이로써 다카이치 내각은 양국 첫 회담에서 트럼프 대통령의 응원을 받으며 무난한 출발을 보였다.

로이터·AP·블룸버그통신에 따르면 다카이치 총리는 이날 글로벌 야구대회인 월드시리즈를 언급하면서 "현재 LA다저스가 (토론토 블루제이스)에 1대0으로 앞서 있다"고 말문을 열었다. 미국 야구팀인 LA다저스에서는 일본 출신 메이저리거인 오타니 쇼헤이 선수가 활약 중이다.

양국 정상은 해당 팀들의 경기를 함께 시청한 후 예정 시간보다 다소 늦게 정상회담을 시작했다고 블룸버그통신은 전했다.

다카이치 총리는 회담 초반 트럼프 대통령과의 또 다른 공통분모인 아베 신조 전 일본 총리도 언급하면서 "아베 전 총리는 대통령님의 역동적인 외교에 대해 자주 이야기하곤 했다"고 공감대를 형성했다.

이에 트럼프 대통령은 "진심으로 감사드리며, 총리 취임을 축하한다"고 화답한 후 "아베 신조는 훌륭한 친구였다. 그는 당신(다카이치 총리)을 매우 높이 평가했다"고 덧붙였다.

정상회담 행사서 나란히 선 트럼프 대통령과 다카이치 총리. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 또 "아베 전 총리가 다카이치 총리가 지금 총리로서 일하고 있다는 사실을 알았다면 매우 기뻐했을 것"이라며 "아베 전 총리 피격 당시 큰 슬픔을 느꼈다"라고도 했다.

다카이치 총리는 트럼프 대통령이 자신의 총리 당선 직후 보낸 축하 메시지에 감사를 표했다. 또 태국과 캄보디아 간 휴전 합의 중재에 기여한 트럼프의 노력을 높이 평가했다.

그는 "대통령님의 흔들림 없는 세계 평화와 안정에 대한 헌신을 높이 평가한다. 저 역시 깊은 인상과 영감을 받았다"고 트럼프 대통령을 치켜세웠지만, 당초 외신에 보도된 것과 같은 노벨평화상 추천 관련 발언은 확인되지 않았다.

그러면서 "자유롭고 개방된 인도·태평양(Free and Open Indo-Pacific) 실현이라는 공동 목표를 위해 미국과의 협력을 한층 더 심화할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

다카이치 총리의 모두발언이 끝난 후 트럼프 대통령은 "일본을 지원하기 위해 필요한 어떤 도움(favor)이라도 제공할 준비가 돼 있다"며 "우리는 가장 강력한 수준의 동맹국"이라고 양국 동맹 관계를 재확인했다.

다카이치 총리가 일본 최초의 여성 총리라는 점에 대해서도 "그건 정말 대단한 일이다. 당신은 일본 역사상 위대한 총리 중 한 명이 될 것"이라고 치켜세웠다.

미국과 일본 간 갈등 요소인 관세 문제나 일본의 대미 투자 약속 등 민감한 사안은 언급되지 않았다. 프로젝트 선정 방식과 일본이 개입할 수 있는 권한 등은 명확하게 공개되지 않은 상태다.

다만 트럼프 대통령은 일본의 방위비 증액을 언급하면서 "일본이 군사 역량을 대폭 강화하고 있다는 것을 알고 있다. 미국은 일본으로부터 상당한 규모의 군사 장비 주문을 받았다"고 밝혔다.

앞서 다카이치 총리는 이런 트럼프 대통령 측 불만을 의식한 듯 지난주 국회 연설에서 "제2차 세계대전 이후 최대 규모의 방위력 증강을 가속화하겠다"고 밝힌 바 있다. 트럼프 대통령은 그동안 일본이 중국의 군사적 공세에 맞서 충분히 투자하지 않고 있다며 불만을 표출해왔다.





한편, 다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 내년 미국 건국 250주년을 기념해 워싱턴D.C.에 벚나무 250그루를 추가로 기증하겠다고 밝혔다. 내년 독립기념일 축하 행사를 위해 아키타현에서 제작된 불꽃놀이도 선물한다는 방침이다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr