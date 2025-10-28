김포시, 아세안 핵심 시장 공략 성공…K뷰티·K푸드 등 수출 교두보 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 김포 중소기업, 인도네시아·말레이시아서 '수출 대박' 예감

아세안 시장개척단 850만 달러 상담 실적…실질적 교두보 구축

김병수 시장 "김포 경쟁력, 세계시장서도 통해…글로벌 경쟁력 강화 지원"

경기 김포시(시장 김병수)가 김포중소기업의 아세안 시장 수출 기반 마련에 직접 뛴 결과, 약 850만 달러 규모의 상담 실적을 거뒀다. 이 중 약 225만 달러는 계약 추진이 예상된다.

김병수 김포시장. 김포시 제공

김포시는 이번 계기를 통해 한류 확산과 중산층 소비 확대로 한국 제품의 선호도가 높아지고 있는 인도네시아와 말레이시아에 소비재, 뷰티, 식품, 산업재 등 다양한 품목의 수출 기회를 발굴하고, 현지 유통망 진입을 위한 실질적 교두보를 마련했다.

시는 지난 10월 19일부터 25일까지 6박 7일간 인도네시아 자카르타, 말레이시아 쿠알라룸프르에서 '2025 김포시 아세안 시장개척단'을 운영했다. 관내 9개 중소기업이 참가해 현지 바이어들과 1:1 비즈니스 상담 66건을 진행했다.

특히 이번 파견에는 김병수 시장이 직접 동행해 참여 기업인들을 격려하며 김포시의 수출지원 의지를 굳건히 했다. 김병수 시장은 "김포 기업들이 가진 기술력과 제품 경쟁력이 세계 시장에서도 충분히 통할 수 있다. 시 차원에서도 기업들이 해외로 나아갈 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라며 "아세안은 향후 김포시 중소기업의 해외 진출을 위한 전략적 핵심시장이다. 이번 시장개척단을 계기로 동남아 시장에 대한 이해를 높이고, 맞춤형 수출 지원사업을 확대해 기업들이 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 돕겠다"고 강조했다.

이번 시장개척단은 김포시가 주최하고 김포상공회의소, 경기중소벤처기업연합회가 공동주관했으며, ▲(주)대영벤드, ▲(주)동양호이스트크레인, ▲(주)씨티코스메틱, ▲(주)옥순코스메틱, ▲콘리페어(주), ▲(주)퀸-아트, ▲(주)트윈스, ㈜한일파테크, ㈜효성앤플러스 총 9개사가 참가했다. 시는 참가 기업을 위해 바이어 사전 섭외, 1:1 전문 통역, 개별 상담 매칭 등 실질적인 현장지원을 제공했다.

또한 현지 기업의 사무실과 공장을 방문해 제품을 직접 소개하고, 바이어의 유통망 규모, 시장, 영향력, 구매력 등을 면밀히 진단했으며, 다양한 규모의 바이어들과의 미팅을 통해 시장 특성과 유통 구조를 직접 확인하여 기업들의 현지 진출 전략 수립에 필요한 정보를 확보했다.

㈜씨티코스메틱의 제품은 인도네시아, 말레이시아의 바이어들에게 많은 관심을 확인했다. 특히 자카르타 주요 헤어제품 업체들과 헤어제품 유통사들과의 미팅에서 샘플 공급 및 현지 테스트 진행에 대해 구두 협의하는 등 향후 정식 납품 계약으로 이어질 가능성을 높였다.

김병수 시장이 인도네시아 시장개척에 적극 나서고 있다. 김포시 제공

㈜퀸-아트는 말레이시아 바이어들과 활발한 상담을 진행하며 자사 제품에 대한 높은 관심을 확인했다. 바이어 측은 다양한 제품 샘플 요청과 함께 추가 미팅 일정을 제안했으며, 내부 검토 후 일부 제품의 샘플 주문 가능성을 언급하는 등 향후 거래로 이어질 수 있는 긍정적인 반응을 보였다.

특히 K-뷰티, K-푸드, 생활소비재 등 한류 연관 산업 제품들이 현지 바이어들의 높은 관심을 받았다. 인도네시아와 말레이시아는 젊은 소비층을 중심으로 한류 문화와 한국 제품에 대한 신뢰도가 빠르게 확산되고 있는 시장으로, 한국산 화장품·식품·생활용품의 수요가 꾸준히 증가하는 추세로 참가기업들의 상담 열기가 뜨거웠다





김포시는 이러한 시장 흐름에 맞춰, 품질력과 디자인 경쟁력을 갖춘 지역 기업들이 아세안 시장에서 브랜드 가치를 높이고 지속적인 수출 기반을 마련할 수 있도록 지원하고 있다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

