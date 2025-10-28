전한길, 트럼프에 서한 "저는 한국의 커크, 윤 전대통령 만나 달라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"尹 면회하고 부정 선거 조사해 달라"

"인권 유린 된 채 죽어가고 있는 실정"

전 한국사 강사 전한길 씨가 고인이 된 미국 우파 활동가 찰리 커크에 자신을 빗대며 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 "자유민주주의를 지키려다 감옥에 갇힌 윤석열 전 대통령을 꼭 면회해주시길 바란다"고 요청했다. 전 씨는 27일 자신의 유튜브 채널 게시판에 '트럼프 대통령을 강력히 지지하는 대한민국의 찰리 커크 전한길'이라는 제목의 글에서 이같이 말했다.

전 한국사 강사 전한길 씨. 김현민 기자

전 씨는 "윤 전 대통령은 반국가 세력을 척결하고 자유민주주의를 수호하고자 지난해 12월 3일 비상사태를 선포했다"며 "그러나 안타깝게도 반미 좌익 세력인 더불어민주당과 이재명 대통령으로부터 '숙청(purge)' 혹은 '혁명(revolution)'이라 불리는 정치적 보복을 당해 현재 구치소 내 1인 독방에 감금돼 있으며, 인권이 유린당한 채 점점 죽어가고 있는 실정"이라고 주장했다. '숙청', '혁명' 등의 단어는 지난 8월 한미 정상회담을 앞두고 트럼프 대통령이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 언급한 단어다.

전한길 "중국 개입한 부정 선거 의혹 바로잡아달라"

그는 "이번 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회담으로 한국을 방문하신다면, 자유민주주의를 지키려다 감옥에 갇힌 윤 전 대통령을 꼭 면회해 주시길 바란다"고 말했다. 이어 "이재명 정권의 교회와 종교 탄압으로 부산구치소에 수감되어 있는 손현보 목사님을 만나 그에게도 힘이 되어주시길 부탁드린다", "미국 국제선거감시단의 공식 보고서에 기록된 대로 중국 공산당이 개입한 대한민국의 부정 선거 의혹을 바로잡을 수 있도록 FBI(연방수사국) 조사를 지시해주시길 간청드린다"라고도 했다.

전 씨는 "자유를 사랑하는 대한민국 국민의 90% 이상은 트럼프 대통령님을 지지하며 주한미군과 미국 정부에 늘 감사의 마음을 가지고 있다"며 "앞으로도 피로 맺어진 한미 혈맹을 더욱 굳건히 다져, 중국의 팽창을 함께 견제하고 자유민주주의 체제를 공동으로 수호하기를 소망한다"고 주장했다. 해당 편지는 영어로도 작성됐다.

지난 8월 25일 미국 워싱턴 DC로 출국한 전 씨는 "미국 내부에서 저보고 망명하는 게 낫지 않겠는가 이런 제안을 받고 있다"고 주장했으나, 현재는 일본과 호주 등에서 유튜브 방송을 하고 있다.

트럼프 대통령, APEC 계기 김정은과 만남 의향 밝혀

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 일본 도쿄로 이동하는 동안 에어포스원에 탑승해 기자들과 이야기를 나누고 있다. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 경주 APEC 정상회의 참석을 위해 오는 29~30일 한국을 방문할 예정이다. 그는 29일 이 대통령과 한미 정상회담을 하고, 내달 1일 시진핑 중국 국가주석과 대좌한다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르를 떠나 일본 도쿄로 향하는 전용기 에어포스원 기내에서 취재진에게 김정은 북한 국무위원장과 만날 가능성에 대해 "그를 만나면 정말 좋을 것"이라고 말했다. 그는 "아직 아무것도 정해지지 않았지만, 그(김정은)가 만나고 싶어 한다면 만나고 싶다"며 "그가 만나고 싶어 하면 나는 한국에 있을 것"이라고 했다.





아울러 아시아 순방 일정 연장 가능성에 대한 물음에 "나는 한국에 있을 것이기 때문에 바로 그쪽으로 갈 수 있다"며 김 위원장을 만나기 위해 순방 일정을 늘릴 의향이 있음을 시사했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

