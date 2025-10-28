고양시 조직개편안 또 부결…국힘 “시민안전 볼모 폭정” 규탄

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘 "고양시민 안전 외면한 민주당, 행정마비 책임 면할 수 없어"

경기 고양시 조직개편안이 또다시 시의회의 문턱을 넘지 못하고 부결됐다.

고양특례시의회 국민의힘 소속 시의원들이 지난 27일 본회의 직후 시의회 계단 앞에서 고양시 조직개편안 부결에 대한 민주당 책임을 묻는 규탄대회를 열고 있다. 고양특례시의회 제공

28일 고양시와 시의회에 따르면 시의회 상임위원회에서 다섯 차례 좌절된 바 있는 '고양시 행정기구 설치 조례 일부개정안'이 지난 27일 열린 제298회 임시회 본회의에서 또 부결됐다.

더불어민주당 소속 시의원들이 반대표를 던졌기 때문이다. 이로써 해당 안건은 지방자치제 시행 이후 전국에서도 유례를 찾기 힘든 사태로 기록됐다.

이번 조직개편안은 재난안전 전담부서를 신설하고 인력을 재배치해 행정 효율성과 시민안전을 강화하는 내용을 담고 있었다. 하지만 민주당은 "당론상 부적절하다"는 이유를 들어 상임위와 본회의에서 모두 반대 입장을 고수했다.

본회의 직후 국민의힘 소속 시의원 15명 전원은 시의회 계단 앞에서 규탄대회를 열었다. 의원들은 "조직개편 5차례 부결, 민주당 일 좀 합시다"라는 문구가 적힌 손팻말을 들고 구호를 외쳤다.

국민의힘 의원단은 "이는 시민 안전을 외면하고 행정 마비를 초래한 다수당의 폭정"이라고 지적하며 "지속적으로 발생하는 재난·사고에 대응하기 위해 전담조직 신설이 시급한데도 민주당이 시정을 마비시키고 있다"고 비판했다.

또 "공무원노조조차 '시민안전망 붕괴'를 우려하는 상황에서도 민주당은 정치적 셈법만 따지고 있다"며 "이는 단순한 조직 문제가 아니라 시민의 생명과 안전을 정쟁의 희생양으로 삼는 폭정"이라고 강조했다.

국민의힘은 "민주당은 시민 앞에 즉시 사과하고, 행정조직 정상화에 협조해야 한다"고 촉구했다. 규탄대회 현장에서 국민의힘 의원단 15명은 "정치보다 시민이 먼저다", "조직개편 5차례 부결시킨 민주당, 일 좀 합시다"라는 구호를 외치며 결의를 다졌다.





고덕희 국민의힘 대표의원은 "국민의힘 의원단은 시민의 생명과 행정 효율성을 지키기 위해 끝까지 싸울 것"이라며 "고양시민의 안전보다 중요한 정치논리는 결코 없다. 시민의 안전을 볼모로 한 민주당의 반복된 부결 사태는 의원으로서, 또 한 명의 시민으로서 참으로 안타까움을 금할 수 없다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

