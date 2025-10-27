본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[2025국감]노동부처서 처우 부족·보수 지연까지…문제제기 잇달아

세종=김평화기자

입력2025.10.27 15:28

시계아이콘02분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

경사노위·중노위 등 대상 국정감사
경사노위장 "거취는 새 정부에 일임"

전국 현장에서 발생하는 각종 노동 문제 및 갈등을 해결하는 근로감독관과 조사관의 업무와 처우를 개선해야 한다는 지적이 국정감사장에서 나왔다. 임금 체불 업무 주무부처인 고용노동부에서 예산 부족을 이유로 국선 노무사의 보수를 늦게 지급하고 있는 문제도 제기됐다. 사회적 대화 기구인 경제사회노동위원회를 상대로는 정년연장 논의와 관련한 문제 제기가 이어졌다.


국회 기후에너지환경노동위원회는 27일 경사노위와 중앙노동위원회, 최저임금위원회, 산업재해보상보험재심사위원회, 노동부 산하 지청 등을 상대로 이런 내용의 국정감사를 했다.


[2025국감]노동부처서 처우 부족·보수 지연까지…문제제기 잇달아 김태기 중앙노동위원회 위원장이 27일 서울 여의도 국회 기후에너지환경노동위원회에서 열린 경제사회노동위원회, 중앙노동위원회, 최저임금위원회 등에 대한 국정감사에서 답변하고 있다. 연합뉴스
AD

근로감독관·조사관에 노무사까지…처우·임금 부족 지적 나와

김소희 국민의힘 의원은 이날 노동부가 근로감독관 신규 채용을 늘렸지만 감독관들 사이에서 늘어나는 불만에 대응하지 않다고 지적했다. 그러면서 현실적인 감독관 인원 충원과 관련 예산 처리, 8·9급 처우 개선 등이 필요하다고 주장했다. 또 "9급에 연차 3년 미만한테 근로감독관을 떠맡기는 일이 반복되고 있다"며 "최소한 10년 이상 경험 있는 사람이 감독관이 돼야 한다"고 말했다.


손필훈 노동부 기획조정실장은 "근로감독관 처우 개선 문제는 가장 고민하는 문제"라고 설명했다. 또 처우 개선 관련 법안의 국회 통과를 위해 노력해야 한다는 김 의원 지적에는 "그렇게 하도록 하겠다"고 답했다. 산업재해뿐 아니라 부당 해고나 직장 내 괴롭힘 등에 대응하는 과정에서 경찰과 협업하는 구조를 고민해야 한다는 김 의원 지적에는 "좋은 아이디어"라고 답했다.


임금체불 주무부처임에도 예산 부족을 이유로 국선 노무사 보수 지급을 미룬 노동부와 중노위 상대로 한 지적도 나왔다. 우재준 국민의힘 의원은 "고용노동청에서 국선 노무사를 두는데 72건 중 53건이 지연 지급이었다"고 따졌다. 중노위 상대로는 "지난해 기준 2700건의 사건을 수임했는데 그중 지연 지급이 520건이었다"고 지적하기도 했다.


이현옥 노동부 노동정책실장은 이와 관련해 "법적 임금체불은 아니지만 보수가 지연 지급되는 것은 매우 바람직하지 않다"는 입장을 밝혔다. 또 "최근 3년간 권리구제 대리인 선임 수요가 굉장히 늘었는데 과거 3년을 보면 본예산이 좀 줄고 다른 예산까지 전용하고 했다"며 "적정한 예산이 확보될 수 있도록 노력하겠다"고 답했다.


중노위 업무 개선을 위한 예산 증액과 인력 증원이 필요하다는 지적도 이어졌다. 조지연 국민의힘 의원은 내년도 예산안에 조사관 활동비 인상 관련 예산이 반영되지 않았다면서 "조사관 활동비를 5만원에서 10만원으로 인상하면 (조사관 인원 240명 기준) 1억6700만원밖에 되지 않는데 정부가 왜 반영을 못했냐"고 따졌다. 이에 노동부는 관련 예산이 반영되도록 노력하겠다고 답했다.


경사노위 대상 정년연장 논의 지적도

경사노위를 대상으로는 정년연장 논의 관련 문제 제기가 나왔다. 박해철 더불어민주당 의원은 지난 5월 경사노위가 공익위원 논의를 토대로 한 계속고용 제언을 내놓은 것과 관련해 "노동계에서는 단계적 법정 정년연장을 주장해왔다"며 "발표된 공익위원안은 경영계 안을 그대로 승계한 소원 수리안"이라고 비판했다.


[2025국감]노동부처서 처우 부족·보수 지연까지…문제제기 잇달아 권기섭 경제사회노동위원회 위원장이 27일 서울 여의도 국회 기후에너지환경노동위원회에서 열린 경사노위, 중앙노동위원회, 최저임금위원회 등에 대한 국정감사에서 답변하고 있다. 연합뉴스

권기섭 경사노위장은 이와 관련해 "(공익위원안이) 경영계와는 다르다"고 답했다. 공익위원안 발표 시점이 대통령선거(6월 3일) 시점과 맞닿아 있었다는 의혹과 관련해서는 "(당시 정치 상황으로 인해 정년연장 논의가) 지연될 우려가 있었다"며 "공익위원안을 토대로 그간 논의를 정리해서 기록해놓는 것이 향후 논의에 훨씬 도움이 될 것이라는 생각에서 발표한 것"이라고 했다.


윤상현 국민의힘 의원은 노동계 안대로 정년연장을 추진하면 소수 대기업 노조를 위한 결과가 된다고 지적했다. 또 일본식 계속고용이 대안으로 떠오르지만 법적으로 취업 규칙 불이익 변경 금지, 연령 차별 금지 원칙이 있는 한 도입이 어렵다는 발언도 했다. 권 위원장은 "두 가지 (원칙) 때문에 임금을 조정할 수가 없다" "연공급제 갖는 나라에서 정년연장이 어려운 부분이 있다"고 발언했다.


사회적 대화 재개를 위해 본인의 거취를 결정해야 한다는 강득구 더불어민주당 의원 질의에는 "새 정부에 일임했다"는 게 권 위원장 입장이다. 그는 "새로운 위원장이 올 때까지 있겠다"고 답했다. 또 "사회적 대화 과정을 국민에게 더 많이 공개할 필요가 있다"며 "노사가 논의하는 과정이 공개돼야 국민 여론이 형성되면서 (참여자도) 책임감을 갖고 응할 것"이라고 설명했다.


산업재해보상보험재심사위원회의 업무 부담에 따른 사건 처리 기간 지연을 지적하는 의견도 나왔다. 김태선 더불어민주당 의원은 "위원회는 노동자가 근로복지공단 (산재 보상) 결정이 부당하다고 느꼈을 때 마지막으로 찾는 행정 절차"라며 "그런데 책무 건수가 계속 늘면서 2022년 5000건이 안 되다가 지난해 5000건이 넘었고 올해는 이미 4000건을 넘겼다"고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

차동민 산업재해보상보험재심사위원회 위원장은 이와 관련해 "현실적으로 (감당하기가) 어려운 환경"이라며 "심리 건수는 늘어나는데 제시간에 처리를 못 하고 있어서 죄송하게 생각한다"고 답했다. 사건 처리를 위해서는 "1년에 1인당(조사관당) 최소 160건 이상을 처리해야 한다"라고도 말했다. 또 영상 진출 제도 도입 등 시스템 개선이 필요하다는 지적에는 "적극 검토하겠다"고 했다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기