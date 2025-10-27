‘양천가족 거리축제’ 8만5000명 몰려 성황

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 양천구(구청장 이기재)는 26일 열린 ‘제2회 양천가족 거리축제’에 8만5000여명의 주민 및 방문객이 참여하며 지난해보다 뜨거운 호응 속에 성공적으로 막을 내렸다고 27일 밝혔다.

‘제2회 양천가족 거리축제’ 개막선언하는 이기재 구청장. 양천구 제공.

이번 축제는 신정네거리역~신정1동 우체국까지 왕복 6차선 900m 구간 도로를 차 없는 거리로 바꿔 진행됐다. 올해는 축제 구간이 지난해보다 300m 늘어나고, 체험과 공연, 퍼레이드 등 10개 테마존에서 각 세대와 가족이 모두 즐길 수 있는 맞춤형 프로그램이 확대 운영됐다.

축제의 시작은 500여명이 참여한 대규모 거리퍼레이드였다. 브라질 삼바 타악기팀, 18개 동 주민 참여 퍼포먼스 등 다양한 행렬이 눈길을 끌었다. 어린이 체험전 ‘키즈플레이존’, 유명 작가 북토크 등 온 가족이 즐길 수 있는 프로그램도 선보였다. 거리 곳곳에는 버스킹·서커스 공연, 세대공감 ‘청춘로드’·‘추억로드’, 가족사랑 캐리커처 등 다양한 체험·공연이 펼쳐졌다.

메인 무대에서는 국악인 오정해, 사물놀이 창시자 이광수 명인이 전통예술제로 관심을 모았고, 박군·나태주가 진행한 ‘태군 노래자랑’, 인기 가수들이 참여한 음악콘서트 ‘헬로페스티벌’이 열려 축제의 절정에 달했다.

구는 지난해 첫 개최 후 혼잡·안전 이슈를 반영해 동선 개선, 안전요원 330명 투입, 먹거리존 취식 공간 2배 확대 등 세심한 운영으로 방문 만족도를 높였다.





이기재 양천구청장은 “지난해에 이어 더 많은 주민이 안전하고 즐겁게 참여할 수 있도록 준비했다”며 “양천가족 거리축제를 모든 세대가 함께 즐기는 전국 가족축제 모델로 키워가겠다”고 말했다.

개막을 알리는 거리 퍼레이드 모습. 양천구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

