이상근 고성군수, 친환경 벼 재배단지 수확 현장 방문

이상근 경남 고성군수가 27일 친환경 벼 재배단지(연동단지)를 방문해 수확 현장을 점검하고, 깨씨무늬병 발생으로 어려움을 겪고 있는 농업인들을 격려했다.

이번 방문은 올해 여름 집중호우와 고온다습한 기후로 인해 발생이 심해진 깨씨무늬병 피해 현장을 직접 확인하고, 피해 최소화를 위한 향후 대응책을 논의하기 위해 마련됐다.

연동 친환경 벼 재배단지는 12㏊ 규모의 유기농 벼를 재배하는 단지로, 농약 사용 없이 친환경 재배기술을 적용하고 있으나, 올해는 깨씨무늬병 확산으로 인해 일부 필지에서 평년 대비 20∼30%가량의 수확량 감소가 발생한 것으로 나타났다.

이상근 군수는 현장에서 직접 수확 작업에 참여하며 농업인들의 애로사항을 청취하고 "기후변화로 인한 병해충 발생이 점점 심각해지고 있다"면서 "이번 피해를 계기로 이상기후로 변화하는 농작물 병해충에 능동적으로 대응할 수 있도록 행정역량을 강화하고, 농가가 안정적으로 생산을 이어갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





한편 고성군은 벼 병해충 확산 방지를 위해 연간 3회의 공동방제 지원, 병해충 예찰단 운영, 친환경 방제기술 보급, 농작물재해보험 가입비 지원 등 다양한 지원사업을 추진 중이며, 깨씨무늬병 발생으로 피해를 본 농가를 대상으로 농작물재해보험과 농업재해 지원금을 통해 지원할 계획이다.





