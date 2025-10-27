이상일 용인시장, 스페인 TIS서 지역 관광·경제 홍보 행보 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인터뷰·세션 통해 시 관광자원·반도체벨트 등 소개

도시간 교류 협력 강화 논의…한복 차림으로 눈길

이상일 경기도 용인시장이 스페인에서 용인의 관광 자원과 대규모 반도체 벨트 홍보 활동을 펼쳐 주목받고 있다.

지난 21일부터 7박 9일의 일정으로 대표단을 이끌고 스페인과 프랑스를 방문 중인 이 시장은 스페인 현지에서 열린 '관광혁신 서밋(TIS 2025)'에서 단독 세션 진행은 물론 현지 방송 인터뷰 등을 통해 용인에 구축되는 주요 반도체 프로젝트와 시 관광자원을 소개하는 활동을 펼쳤다.

이 시장은 23일(현지시간) 스페인 세비야에서 열린 TIS 2025에서 행사 주관사인 네벡스트 요청으로 진행된 방송 인터뷰에서 한국과 시의 관광 자산 등에 대해 설명했다.

23일(현지시간) 스페인 세비야에서 열린'관광혁신 서밋(TIS 2025)'에 참석한 이상일 용인시장(오른쪽)이 세션에서 진행자와 대담하고 있다. 용인시 제공

AD

인터뷰에서 이 시장은 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 진행 중인 용인시 일대 반도체 프로젝트를 소개하면서 "용인은 단일 도시로는 세계에서 가장 큰 규모의 반도체 생태계를 갖게 돼 글로벌 반도체 중심도시로 도약할 것"이라고 밝혔다.

이 시장은 이 자리에서 "교류를 촉진하는 것은 디지털 기술을 통한 정보 교환과 공유"라며 "디지털 기술 발전이 한-유럽간 관광 교류 활성의 밑거름이 될 것"이라는 견해도 밝혔다.

이 시장은 이날 TIS 2025의 메인 데스티네이션 국가로 선정된 한국을 대표해 '한국과 유럽의 가교'라는 주제로 열린 세션의 단독 대담자로 나서 40여분간 한국과 용인의 관광을 소개하기도 했다.

이 시장은 대담에서 K-팝, K-드라마, K-푸드 등의 인기의 비결을 묻는 진행자의 질문에 "한국은 부지런하게 일하면서 무엇인가를 성취하려는 노력으로 역동적이고 창의적이라는 평가를 받는다"고 답했다.

스페인 세비야에서 열린 TIS 2025에 전통 한복을 입고 참석한 이상일 시장 등 용인시 대표단이 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공

이 시장은 반도체 벨트 조성에 따른 컨벤션 효과도 강조했다. 그는 "대규모 반도체 프로젝트가 완성되면 용인은 단일도시로는 세계에서 가장 큰 규모의 반도체 생태계를 갖게 된다"며 "이에 따라 교통이 편리한 구성역 인근에 컨벤션 시설, 호텔, 복합환승 시설 등을 설치하는 계획을 만들고 있으며, 교통망도 지속해서 확충하고 있다"고 소개했다.

시 대표단은 현지 도시들과 교류 협력도 강화를 위한 행보도 이어갔다. TIS 개막 전날인 22일 세비야 시와 우호 협약을 맺은 데 이어 TIS 행사에서는 호세 루이스 산스 세비야시장에게 용(龍) 무늬의 '철화 분청사기'와 시 민화동호회 회원들이 그린 '호작도'를 선물하기도 했다.

24일 열린 폐회식에서는 아르투로 베르날 안달루시아주 관광부 장관과 만나 안달루시아주와 주도인 세비야 시와의 상호 교류 협력 방안도 논의했다.





AD

한편 이 시장 일행은 TIS 현장에서 한복 차림으로 행사에 참여해 한국의 전통과 문화를 알리는 문화 외교에 일조했다는 평가를 받았다. 행사장에 선보인 한복 등은 사전에 시 관광과, 행정과, 여성가족과, 예절교육관이 사전 회의를 통해 고른 것이다. 이 같은 모습은 행사 주관사인 네벡스트의 유튜브 공식 계정을 통해 영상으로도 소개돼 참가자들의 눈길을 끌었다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>