대통령실 "아세안 정상들, 정부 한반도 정책에 강력한 지지"

이재명 대통령이 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 열린 아세안+3 정상회의에 참석해 있다. 연합뉴스

아세안(ASEAN·동남아국가연합) 회원국들이 이재명 정부의 한반도 정책에 "강력한 지지 입장을 표명했다"고 대통령실이 27일 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 한-아세안 정상회의가 진행 중인 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 브리핑을 통해 이같이 말했다.

강 대변인은 "(아세안) 각국 정상은 한-아세안 FTA 업그레이드, 디지털 기후변화 대응, 인프라 협력, 문화·인적교류 확대 및 인재 육성 지원, 스캠 등 초국가 범죄 대응, 해안 안보 협력 강화 등을 희망했다"며 "우리 정부의 한반도 정책에 대한 강력한 지지 입장을 표명했다"고 설명했다.

이 대통령은 회의 마무리 발언에서 "한국은 아세안 국가들의 꿈을 이루는 나라가 되도록 제도적 기반을 든든히 다져나가고 아세안 국가 간 개발 격차를 줄이기 위해 노력할 것"이라면서 "아세안의 지속가능한 성장에 기여하는 한편 한반도에 항구적 평화가 정착하도록 노력할 것"이라고 말했다고 강 대변인이 전했다.

강 대변인은 이 대통령이 어떤 평화 구상을 밝혔는지 묻는 말에 "남북 간 무너진 신뢰를 회복하고 한반도 비핵화의 단계적 진전을 통해 한반도 평화가 진전되도록 하겠단 말씀이었다"고 답했다.

이와 관련해 강 대변인은 "사실상 지난번에 말한 END를 END라는 말만 빼고 (한 것)"이라고 부연했다. END는 교류(Exchange)·관계 정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization)로 이 대통령이 앞서 밝힌 한반도 정책 기조다.





그러면서 강 대변인은 "아마도 아세안 성명이 나올 때 아세안의 지지 내지는 동의가 성명서에 반영될 수 있지 않을까 싶다"고 전망했다.





쿠알라룸푸르(말레이시아)=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

