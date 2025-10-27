민주당 "최민희 축의금 환급, 공직자로서 당연한 처신…고발 납득 안가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주당 지도부 "재판중지법, 현재 논의 없다"

박수현 "최민희 축의금 환급은 적절한 처신"

더불어민주당 일각에서 이재명 대통령 재판중지법(형사소송법 개정안) 재추진 움직임이 나온 것과 관련해, 당 지도부에서는 "논의할 계획이 현재로서는 없다"고 선을 그었다. 딸 결혼식 축의금을 되돌려주는 모습이 본회의장에서 확인된 최민희 국회 과학기술정보통신위원장(민주당 소속)과 관련해 민주당은 "공직자로서 국민 눈높이에 맞는 처신을 했다"는 반응이 나왔다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만난 자리에서 "재판중지법과 관련해 당이 공식적으로 논의하겠다고 전한 바는 없다"고 밝혔다. 박 수석대변인은 "현재 개인 차원에서 의견이 개진되고 있다는 점이 분명하다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.10.27 김현민 기자

그는 "이 대통령의 중지된 재판이 재개될 수 있다는 요구가 나오고, 이와 관련해 법원이 유보적인 입장이 안 나오자 의원 개별 차원에서 말하는 게 아닌가 싶다"며 "당 지도부가 공식적으로 논의하거나 논의할 계획이 있다고 하는 것은 아니다"라고 말했다.

최 위원장과 관련해 박 수석대변인은 "어제 (보도된) 휴대폰 화면 유출건은 자녀 결혼식과 관련된 축의금을 환급하는 과정에서 나온 내용으로 알고 있다"면서 "과방위원장으로서 직책, 직무 수행과 관련해 개인이나 단체, 잘 인지하지 못하는 축의금에 대해 환급하는 것은 공직자로서 당연히 해야 할 국민 눈높이에 맞는 처신이라고 생각한다"고 했다. 이어 "당 차원에서 조치하거나 그럴 문제는 아니라고 생각한다"며 "국민 눈높이에 맞는 과방위원장의 처신을 (야당이) 고발해야 하는지에 대해서는 그 이유를 잘 납득하기 어렵다"고 밝혔다.





한편 박성훈 국민의힘 수석대변인은 최 위원장의 축의금 논란과 관련해 "이 사안은 여러 법적 이슈가 산재해 있다. 피감기관을 상대로 돈을 갈취한 공갈죄가 될 수도, 뇌물죄 대상이 될 수도 있다"며 "김영란법 위반 혐의와 묶어서 관련된 법적 절차를 진행하겠다"고 언급했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

