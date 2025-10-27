"美·中 신냉전 대결 구도, 수십년 지속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화자산운용, K방산 간담회

PLUS ETF, AUM 7.2조원…전년 말 대비 100% 이상 성장

전쟁 위험 회피를 위한 '군비 경쟁' 계속

K방산 기업 협상력 더 커져

한화자산운용은 '전 세계 안보 질서의 재편과 2026 K방산 전망'을 주제로 기자간담회를 개최했다고 27일 밝혔다.

서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 간담회에는 최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO), 이선엽 AFW파트너스 대표, 장남현 한국투자증권 연구위원이 발표에 나섰다.

최 CMO는 인사말을 통해 한화자산운용의 ETF 사업을 소개했다. 최 CMO는 "PLUS 상장지수펀드(ETF)는 올해 10월 기준 전년 말 대비 112%의 순자산 증가율을 보이고 있다"며 "PLUS K방산, PLUS 고배당주, PLUS 200이 순자산 총액 1조원을 돌파하는 성과를 냈다"고 말했다.

이어 "세상을 움직이는 힘에 주목해 방위산업, 인공지능(AI)/첨단기술, 디지털 자산의 3가지 투자 전략을 수립했고, 오늘은 그 중 첫 번째인 방위산업을 깊이 있게 알아보는 시간"이라며 "미국 중심의 서방 세력과 중국 중심의 반서방 세력의 블록화된 대결 구도는 수십년 간 지속될 '뉴노멀'"이라고 강조했다.

이선엽 대표는 세계적인 갈등 심화가 글로벌 방위산업 시장 성장의 밑거름이 되고 있다는 사실에 주목했다. 세계무역기구(WTO), 자유무역협정(FTA) 등 기존 세계화 시대의 각종 협정이 무효화되고, 미국이 중국을 배제하는 새로운 공급망을 구축해 제조업을 되살리려는 움직임이 한·미·일과 북·중·러의 대결 구도를 만들고 있다고 분석했다.

이 대표는 "글로벌 공급망은 블록화되고, 러시아-우크라이나 전쟁으로 유럽 내 전쟁 공포는 확산하고 있다"며 "전쟁 위험을 회피하기 위한 수단으로 군비 경쟁이 시작됐다"고 설명했다.

장남현 연구위원은 일각에서 제기되는 '마진 피크' 우려에 대해 2022년과 비교해 한국 업체들의 협상력이 오히려 더 커지고 있다는 점에 주목하며 "고마진 지속 가능성이 높다고 판단한다"고 말했다. 그 근거로 ▲무기체계 초과수요 환경 지속 ▲2022년 대비 한국 업체들의 시장 점유율 증가 ▲폴란드 대비 국방비 지출 여력이 높은 중동 국가 등을 제시했다.

장 연구위원은 특히 글로벌 무기체계 시장은 공급자가 매우 제한적이란 점에 착안해 중동시장에 주목해야 한다고 강조했다.

장 연구위원은 "과거 중동 국가 다수를 대상으로 무기를 수출하던 미국, 프랑스, 독일, 영국 등이 러-우 전쟁 이후 우크라이나 등 유럽 국가로의 수출에 집중하면서 K방산 기업에 기회가 열리고 있다"고 설명했다. 이어 "중동은 전차와 장갑차 상당수가 노후화해 교체 수요가 있고, 한화에어로스페이스와 현대로템 모두 중동 지역에서 본격적인 마케팅 활동을 수행 중"이라고 분석했다.





한화자산운용이 2023년 1월 자산운용 업계 최초로 국내 주요 방산 기업에 투자하는 PLUS K방산 ETF를 상장했다. PLUS K방산 ETF는 글로벌 방산시장 내 높아진 K방산의 위상과 맞물려 연초 이후 수익률 212.35%를 기록 중이다. 국내 상장된 주식형 ETF(레버리지 제외) 중 가장 높다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

