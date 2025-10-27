클라썸, AI가 말하는 HR '텔타' 출시

데이터 기반 의사 결정 체계 제시

클라썸은 인공지능(AI) 기반 인사관리(HR) 솔루션 '텔타(Telta)'를 공식 출시했다고 27일 밝혔다. 텔타는 사람과 조직에 대한 의사결정을 감이나 직관이 아닌 데이터 기반의 확신으로 전환하는 HR 인텔리전스 솔루션이다. 전문가의 인사이트와 AI 기술의 정교함을 결합해, 구성원이 납득하고 경영진을 설득할 수 있는 근거 중심의 HR 의사결정 체계를 제시한다.

AD

텔타는 HR 의사 결정을 직관에서 데이터로 전환한다. 대규모 LLM(대형언어모델)을 활용해 직무별 스킬 체계를 설계하고, 조직 고유의 역할과 요구 역량을 체계화한다. 텔타만의 데이터 파이프라인에 따라 평가진단 문항·과제를 생성하고, 진단 참여자의 답변을 일관되게 채점하며, 개인별 피드백 리포트를 생성한다. 이렇게 수집된 데이터로 조직 전체의 역량·스킬 보유 현황, 인재 분포, 성장 가능성 등을 시각화해 경영진의 전략적 의사결정을 지원한다.

텔타는 스킬 체계 구축과 구성원 평가·진단까지 모든 과정에서 HR과 비즈니스 전문가의 멘탈 모델과 방법론을 이식시켜 높은 신뢰도를 갖췄다. 향후 텔타는 채용, 평가, 육성 등 HR의 모든 의사 결정 흐름을 데이터 기반으로 설계함으로써 조직의 인재 전략 전반을 연결하는 시스템으로 확장할 예정이다. 조직의 모든 인사 의사 결정이 데이터 기반으로 연결되고 축적되는 구조를 통해, HR이 단순한 관리 기능을 넘어 전략 파트너로 진화하는 기반을 마련한다는 구상이다.





AD

텔타의 전소영 총괄은 "HR의 본질은 사람을 정확히 이해하는 것이며, 그 이해는 데이터에서 시작된다"며, "텔타는 빠르고 정밀한 AI 기술에 사람 중심의 관점을 더해, 조직의 의사 결정에 진짜 확신을 더하는 솔루션이 될 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>