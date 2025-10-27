육군, 31·35·52사 예비군 대상 '워리어플랫폼' 적용 훈련 첫 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2029년까지 82개 부대로 확대

육군이 예비군을 대상으로 신형 전투체계인 '워리어플랫폼'을 적용한 첫 훈련을 실시했다.

육군은 14일부터 2주간 31·35·52사단 예하 예비군기동대(순천시·군산시·서울 영등포구)를 대상으로 워리어플랫폼을 적용한 훈련을 실시했다고 27일 밝혔다. 워리어플랫폼은 각개 전투원의 전투 효율성과 생존성을 극대화할 수 있도록 첨단기술을 적용한 피복·장구·전투 장비 등으로 구성된 기반체계를 의미한다.

육군은 현역 장병들에게 전력화된 워리어플랫폼 중, 예비군의 임무와 특성을 고려해 5종(개인화기 조준경·고성능확대경·레이저표적지시기·신형 방탄헬멧·방탄복)을 예비군기동대 워리어플랫폼으로 선정, 전력화를 추진 중이다.

이를 위해 육군은 31·35·52사단 예하 3개 예비군기동대를 '워리어플랫폼 시험 운용 부대'로 선정했으며 편성 조정·장비/물자 전력화·훈련계획 수립 등 전력화 시험 운용을 진행하고 있다.

이번 훈련에는 순천시·군산시·서울 영등포구 예비군기동대 소속 예비군 240여 명이 참가했다. 이들은 우선 지역별 과학화 예비군훈련장에서 워리어플랫폼 장비 친숙화 및 운용 숙달, 영점 및 실거리 사격 등을 실시했다. 이어 지역방위여단장 통제하에 워리어플랫폼으로 무장한 현역 장병 및 예비군기동대원들이 함께 중요시설 방호작전에 투입됐다. 훈련 간 예비군기동대 감시정찰반은 침투한 적을 드론으로 식별했으며, 저격팀과 기동팀은 신속히 기동하여 적을 격멸했다.

특히 35사단 군산시 예비군기동대는 미 8전투비행단과 함께 군산 비행장 방호작전을 실시함으로써 워리어플랫폼을 착용한 예비군의 연합작전 능력을 검증했다. 훈련에 참여한 구승찬 군산시 예비군기동대 소대장(예비역 중위)은 "현역 때보다 많이 발전된 무기체계를 직접 운영해 보니 실제 전장 환경에서 생존성이 더 향상될 수 있다는 것을 느꼈다"며 "어떠한 적도 정확히 제압할 수 있다는 자신감을 얻게 됐다"고 했다.





육군은 예비전력 정예화를 위해 워리어플랫폼 전력화 예비군 부대를 2029년까지 82개 부대로 확대할 예정이다. 정학승 동원참모부장은 "훈련을 통해 워리어플랫폼으로 전력화된 예비군들이 생존성을 보장받는 가운데 압도적인 전투력을 발휘하는 모습을 확인할 수 있었다"며 "이번 성과는 미래 작전환경 변화에 대응하기 위한 지역예비군 전력 보강의 첫걸음이 될 것"이라고 말했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

