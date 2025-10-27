33만 명 몰린 강경젓갈축제, '김치체험·젓갈열차·포구장터'로 대박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

논산 가을여행 명소로 자리매김… 전통과 현대가 어우러진 '대한민국 대표 젓갈축제'

AD

충남 논산시 강경읍 일대가 33만 명의 관광객으로 북적였다. '2025 강경젓갈축제'가 손맛·정취·열정을 모두 담아 대성공을 거두며 전국 가을을 대표하는 명품 축제로 떠올랐다. 김치 담그기 체험, 강경포구장터, 젓갈열차 등 다채로운 프로그램이 큰 호응을 얻었다.

논산시는 지난 23일부터 26일까지 열린 '2025 강경젓갈축제'가 약 33만 명의 방문객을 기록하며 성황리에 마무리됐다고 27일 밝혔다.

올해 축제는 '강경젓갈과 상월고구마의 어우렁 더우렁'을 주제로, 전통시장 재현과 체험·맛·관광을 결합해 지역경제와 관광을 동시에 살린 대표 축제로 평가받았다.

가장 눈길을 끈 프로그램은 조선 후기 상업 도시의 모습을 재현한 '강경포구장터'로, 지역 상인과 풍물패가 어우러진 장터 공연, 난전 체험, 대장간 전시 등으로 100년 전 강경의 정취를 생생히 느낄 수 있었다.

또 김치 담그기 체험은 매일 긴 줄이 이어질 만큼 인기가 폭발했다. 참가자들은 강경젓갈을 활용해 직접 김치를 담그고 포장해 가는 경험을 하며 "젓갈의 새로운 매력을 발견했다"고 입을 모았다.

논산 한우·상월 고구마·젓갈 소스 바비큐 캠프는 가족 단위 여행객에게 인기였다. 논산의 농특산물과 젓갈의 조화가 색다른 맛을 선사했다.

이번 축제는 지역민이 함께 만든 축제로 운영해 주민자치회와 자원봉사자들이 청결한 환경을 유지하며 '바가지 없는 축제'를 실천했고, 상인들은 젓갈을 상시 20% 할인 판매하며 '착한 장터' 이미지를 구축했다.

특히 젓갈 판매장은 평균 4000만 원의 매출을 올려 총 8억 원에 가까운 판매 성과를 냈고, 상월 고구마는 14.7톤 완판, 약 4500만 원의 매출을 기록해 지역 경제활성화에 기여했다.

이밖에도 코레일과 협업한 '젓갈열차'는 전 좌석이 매진되며 수도권 관광객 유입의 신모델로 주목받았다. 친환경 운영을 위해 다회용기 사용과 일회용품 최소화도 지속 실천했다.

백성현 시장은 "시민과 상인, 공직자가 한마음으로 이뤄낸 축제였다"며 "내년에는 더 짜임새 있는 구성으로 대한민국을 대표하는 가을축제로 발전시키겠다"고 말했다.





AD

이어 "이번 축제를 통해 확인한 논산의 힘으로 2027 세계딸기산업엑스포의 성공 개최도 이끌겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>