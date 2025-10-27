복지부-교육부, 전국 9개 국립대학병원서 현장 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소관부처 복지부 이관 관련 로드맵 제시

보건복지부와 교육부가 전국 9개 지역 국립대학병원을 직접 방문해 현장 소통에 나선다고 27일 밝혔다.

이번 현장 방문은 양 부처와 국립대학병원이 함께 참여 중인 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 논의를 통해 마련된 임상·교육·연구 등 포괄적 지원방안을 각 병원에 직접 설명하고 의견을 청취하기 위해 추진된다.

특히 국정과제인 '국립대학병원 거점병원 육성 및 소관부처 보건복지부 이관'과 관련해 구체적인 로드맵을 제시하고, 소관부처 이관에 따른 교육·연구 위축 등 현장 우려 사항에 대해서도 상세하게 설명할 계획이다.

현장 방문은 27일 충남대학교병원을 시작으로 다음 달 12일 마지막인 충북대학병원까지 총 9개 지역 국립대학병원을 순차적으로 방문하며 진행된다.

이형훈 복지부 제2차관은 "그간 정부와 국립대학병원과의 소통 노력이 현장에 계신 구성원들에게까지 전달될 수 있도록 현장 소통을 강화하겠다"면서 "교육부와 함께 국립대학병원 소관부처 복지부 이관과 관련한 우려 사항을 해소할 수 있는 기회가 됐으면 한다"고 말했다.





김흥순 교육부 의대교육지원관도 "교육부와 복지부, 국립대학병원 간 협업과 소통을 통해 국정과제 이행에 적극 협력하겠다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

