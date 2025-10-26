말레이시아 동포 만난 李 "전 세계가 닮고 싶어하는 한국 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 26일 말레이시아 동포 간담회

"딱 만리 떨어진 곳, 여러분은 민간 외교관"

이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 화동과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령이 26일 말레이시아 현지 동포들을 만나 "전 세계인들이 닮고 싶어하고 우리 후대들이 자부심을 가질 진정한 대한민국을 모두 함께 만들어가기 위해 노력하겠다"고 말했다.

이 대통령은 이날 한-아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 방문한 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 동포간담회를 열고 "전 세계가 주목하는 문화 강국으로서 우리 국민들이 보여온 진정한 민주주의에 경의를 표한다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "세계 여행을 가거나 살다 보면 한국 사람이냐고 물을 때 그 의미가 다양하다"며 "가슴 뿌듯하고 자부심 넘칠 때도 있지만 한 편으로 '그 이상한 나라 사람이야?'라는 느낌을 받을 때도 있다고 한다"고 설명했다.

그러면서 "이역만리 타국 땅에서 본국의 상황을 걱정하는 시기도 있었다. 누군가 '한국 사람이냐' 물어볼 때 가슴이 두근두근하지 않는 나라를 꼭 만들겠다"고 부연했다.

이 대통령은 말레이시아가 한국으로부터 "딱 만리 떨어진 곳"이라고 소개하면서 현지 동포들을 향해 "대한민국을 보여주는 민간 외교관"이라고 추켜세웠다.

이어 이 대통령은 "말레이시아 교민이 1만8000여명 정도라고 하는데 제가 생각하기에 그보다 훨씬 더 많을 것"이라면서 "여러분이 대선배의 입장에서 먼저 길을 헤쳐 나가는 분들이시니까 다음에 정착하게 될 우리 국민들에게 좋은 길을 꼭 열어주시기를 바란다"고 당부했다.

李 "하나면 쉽게 부러지나 모으면 부러지지 않는다"

이재명 대통령이 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

또 이 대통령은 "우리 대한민국 국민들 한 명 한 명이 다 정말 위대한 역량을 가진 대단한 존재들"이라면서 "해외로 나가 있을 경우에는 우리 국민들끼리 서로 협력하고 의지할 수 있는 그런 관계를 잘 맺어서 서로에게 도움 되는 그런 관계들이 꼭 만들어지기를 바란다"고 희망했다.

이 대통령은 '하나씩 하면 쉽게 부러지지만 모으면 부러지지 않는다'는 말을 인용하며 "힘을 함께 합치면 어려운 난국들도 더 쉽게 아마 헤쳐 나갈 수 있을 것"이라고 덕담했다.

마지막으로 그는 "대한민국 국민으로서 자부심을 가지고 국민으로서 권한을 행사하는 데 불편함이 없도록 대한민국 본국에서 앞으로 제도적 개선도 확실하게 해 나가겠다는 말씀을 다시 한번 드린다"고 약속했다.

이번 간담회에는 동포단체 대표, 경제인, 한글학교 관계자, 문화예술인, 국제기구 종사자 등 각계 인사 200여명이 참석했다.





AD

간담회 축하공연에서는 말레이시아 한국국제학교를 비롯한 현지 한인 청소년 50여명으로 구성된 'KSMY 청소년 오케스트라'가 '아리랑'과 '10월의 어느 멋진 날에'를 연주했다. 이어진 무대에서는 말레이시아 현지 경연 프로그램에서 우승한 가수 겸 배우 장한별씨가 'Golden'을 열창했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>