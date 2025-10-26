HD현대, 美 헌팅턴 잉걸스와 '차세대 군수지원함' 함께 만든다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

APEC 2025 앞두고 경북 경주서 MOA

미국 해군 사업 공동참여·생산 거점 투자

한국 기술력과 미국 방산 네트워크 결합

HD현대가 미국 최대 방산 조선사인 '헌팅턴 잉걸스(HII·Huntington Ingalls Industries)'와 미 해군 '차세대 군수지원함' 건조에 협력하기로 했다. 세계 각국 경제·산업 리더들이 모이는 경북 경주시 '아시아태평양경제협력체(APEC) 2025'를 앞두고 한국과 미국 조선 산업이 손을 맞잡았다.

주원호 HD현대중공업 특수선사업부 사장과 에릭 츄닝 헌팅턴 잉걸스 전략 개발 총괄 부사장은 26일 경북 경주시 라한셀렉트 호텔에서 열린 '상선 및 군함 건조 협력에 관한 합의 각서(MOA)' 협약식에 참석했다. 이번 협약에 따라 양사는 미 해군이 추진 중인 차세대 군수지원함의 설계·건조에 공동 참여하고, 상선과 군함 분야 전반으로 기술협력을 확대하기로 했다. 단순한 기술 교류를 넘어 미국 내 조선 생산시설 인수나 신규 설립에 공동 투자하는 구상도 포함됐다.

주원호 HD현대중공업 특수선사업부 사장(왼쪽 세번째)과 에릭 츄닝 헌팅턴 잉걸스 전략 개발 총괄 부사장(왼쪽 네번째)이 26일 경북 경주시 라한셀렉트 호텔에서 '상선 및 군함 건조 협력에 관한 합의 각서(MOA)'를 체결했다. HD현대

헌팅턴 잉걸스 그룹 산하 뉴포트 뉴스 조선소와 잉걸스 조선소에 한국산 블록 모듈과 핵심 자재를 공급한다. 양국 기술진이 함께 참여하는 '엔지니어링 합작회사' 설립도 검토 중이다. 미 해군 및 동맹국 함정의 유지·보수·운영(MRO) 분야 협력도 논의 테이블에 올랐다.

미 해군이 구상 중인 차세대 군수지원함은 작전 해역 내 전투함에 연료와 군수 물자를 공급하는 핵심 지원함이다. 기존 보급함보다 기동성과 효율성이 높아 '해상 이동형 물류기지'로 불린다.

주원호 사장은 "이번 협력은 한국의 첨단 조선 기술과 미국의 방산 시장 경쟁력이 만나는 지점"이라며 "미 해군 사업 공동참여와 미국 내 생산거점 확보로 실질적 협력의 장이 열릴 것"이라고 말했다. 에릭 츄닝 부사장도 "동맹국 간 조선 협력이 본격화되는 중요한 순간"이라며 "양국 정부 및 고객과 함께 미국 조선 산업의 생산성을 혁신해 나가길 기대한다"고 언급했다.

헌팅턴 잉걸스 측은 다음날인 27일 열리는 'APEC 최고경영자(CEO) 서밋 2025'의 HD현대 주최 '퓨처 테크 포럼(Future Tech Forum)'에서도 한·미 조선 협력 방향에 대해 발표할 예정이다.





HD현대는 지난 4월 헌팅턴 잉걸스와 방산 협력 MOU를 체결한 데 이어 이달 초 미시시피 잉걸스 조선소 방문을 통해 기술·공정 협력을 구체화했다. 지난달엔 미 해군 7함대 소속 화물 보급함 'USNS 앨런 셰퍼드' 정기정비 사업에도 착수하며 협력 범위를 넓히고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

