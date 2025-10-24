프로야구 한화, 19년만에 한국시리즈 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

PO 5차전서 삼성 11대 2로 완파

26일부터 LG와 7전4승제 경기

24일 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 5차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기에서 승리한 코디 폰세가 문동주를 안아주고 있다. 연합뉴스

프로야구 한화 이글스가 19년 만에 한국시리즈(KS)에 진출했다.

한화는 24일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 플레이오프(PO) 5차전에서 삼성 라이온즈를 11대 2로 완파하며 시리즈 전적 3승 2패로 한국시리즈 진출권을 따냈다.

지난 4차전에서 4대 0 리드를 지키지 못한 채 역전패를 당하며 벼랑 끝에 몰렸지만, 이날 선발 코디 폰세가 5이닝 5피안타 2볼넷 9탈삼진 비자책 1실점으로 호투했고, 6회부터 마운드를 이어받은 라이언 와이스가 4이닝 1실점으로 경기를 끝까지 틀어막으며 에이스 역할을 해냈다.

김경문 감독은 예고한 대로 외국인 투수 2인으로 경기를 운영하며 벼랑 끝 승부에서 모험 대신 확실한 카드에 힘을 실었다.

한화가 한국시리즈에 진출한 것은 류현진이 신인이었던 2006년 삼성에 패해 준우승을 차지한 이후 19년 만이다. 전신 빙그레 이글스 시절을 포함하면 이번이 7번째 KS 진출이며, 우승은 1999년 단 한 차례뿐이다.

김승연 한화그룹 회장은 1986년 구단 창단 때부터 구단주로서 팀을 이끌며 지원을 이어왔고, 팀이 장기간 하위권을 전전할 때도 상위권 선수 영입을 지속하며 전력을 강화했다. 올해 개장한 새 홈구장 한화생명 볼파크에는 정규시즌 동안만 다섯 차례 방문했다.

한화는 이제 1999년 이후 26년 만의 두 번째 통합 우승을 바라보고 있다. 한국시리즈 상대는 정규시즌 1위 LG 트윈스다. LG는 2023년 통합 우승 이후 2년 만에 무대에 복귀했다. 올해 정규시즌 맞대결에서는 LG가 8승 1무 7패로 근소하게 앞섰다. 한국시리즈는 오는 26일부터 잠실구장에서 7전4승제로 열린다.





한편 이날 삼성-한화전 입장권 1만6750장이 전석 매진되며 포스트시즌 입장권은 2023년 한국시리즈 1차전부터 32경기 연속 매진을 이어갔다. 올해 포스트시즌 누적 관중은 11경기 23만7330명이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

