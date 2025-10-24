홍태용 김해시장, "황새 폐사 송구, 세심히 못 챙겼다" … 재발 방지 다짐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍태용 경남 김해시장이 화포천습지과학관 개관식에서 천연기념물인 황새 1마리가 폐사한 것에 대해 직접 사과했다.

홍 시장은 23일 시청 프레스룸에서 기자회견을 열고 "행사 전 과정을 좀 더 세심하게 챙기지 못해 송구하다"라며 머리를 숙였다.

홍태용 경남 김해시장이 화포천습지과학관 개관식에서 황새 1마리가 폐사한 것에 대해 공식 사과 회견을 하고 있다. 김해시 제공

AD

그는 "행사 당일 기온은 22도로 그늘에서는 선선한 상태였으며 1시간 30분가량 황새가 이동장(케이지)에 대기하는 동안 호흡, 움직임 등 특이사항은 발견되지 않았다"라며 "전문가, 사육사, 수의사의 종합적 판단하에 안전하게 방사했다"고 해명했다.

이어 "사용한 이동장은 예산황새공원에서 사용하고 있는 검증된 장비로, 예산에서 김해로 황새를 데려올 때 5시간가량 장거리 운송과정에서도 아무런 문제가 없었던 장비"라고 설명했다.

홍 시장은 "현재 방사한 2마리는 건강하게 적응 중인 것으로 관찰되고 있다"라며 "나머지 새끼 황새는 관계기관 협의 후 가장 안전한 방법을 찾아 방사할 계획이다"고 말했다.

김해시는 향후 재발을 방지하기 위해 야생동물 방사 시 외부 전문가와 함께 절차 전반을 독립적으로 점검하고 결과와 개선안을 투명하게 밝힐 방침이다.

또 야생동물 보호와 이송, 방사 등 모든 과정에서 안전 기준과 체크 리스트를 강화해 모든 관계부서와 기관의 역할과 책임을 명확히 하고, 개선안이 시행되기 전까지는 같거나 비슷한 행사를 보류할 예정이다.

이와 함께 현장 인력과 관계자의 정기 교육 및 모의훈련 의무화, 예상치 못한 상황에 대한 대응 매뉴얼 세부화, 지역 내 생태 동물복지 전문가와 단체, 시민과의 상시 협의 창구 마련 등을 할 계획이다.

홍 시장은 "우리 시는 이번 일을 엄중하게 받아들이고 있다"며 "이번 일을 통해 생명의 소중함을 다시 한번 되새기며 화포천 황새 복원사업의 신뢰성과 안정성을 더욱 강화하겠다"고 했다.

또 "향후 동물 방사 시에는 이번 일을 반면교사 삼아 동물복지와 생존 가능성을 높일 수 있는 최적의 방안을 찾아 진행하겠다"고 덧붙였다.

김해환경운동연합과 '동물의 권리를 옹호하는 변호사들' 등이 김해시청 정문 앞에서 화포천습지과학관 개관식 황새 폐사 관련 고발 기자회견을 하고 있다. 김해환경운동연합 제공

이날 김해환경운동연합과 '동물의 권리를 옹호하는 변호사들' 등은 김해시청 정문 앞에서 기자회견을 열고 홍 시장과 담당 공무원, 허민 국가유산청장 등을 야생동물 보호 및 관리에 관한 법률과 동물보호법 위반 등의 혐의로 고발했다.

이들은 "천연기념물, 멸종위기종을 행사의 전시 및 퍼포먼스로 동원하는 과정에서 필수적 안전조치가 지켜지지 않았고 행사 설계 및 진행 단계에서 위험을 예견하거나 예방할 의무가 있었음에도 이를 소홀히 했다"고 주장했다.

앞서 김해시는 지난 15일 화포천습지과학관 개관식에서 화포천 황새복원사업의 하나로 황새의 화포천 정착과 생태도시 김해의 상징적 의미를 공유하고자 황새 3마리를 방사했다.

2023년 예산황새공원에서 이송된 암수 성조 2마리와 김해 봉하뜰에서 태어난 새끼 1마리였다.

황새들은 각 이동장(케이지)에서 나왔으나 그중 수컷 1마리가 날지 못하고 고꾸라졌고 사육사와 수의사의 조치에도 당일 폐사했다.

시와 국가유산청, 예산황새공원은 지난 22일 이에 대한 합동회의를 열어 황새가 환경 변화로 인한 스트레스로 폐사한 것으로 추정했다.

김해시는 폐사한 황새를 보전처리 후 냉동보관 중이며 정확한 폐사 원인을 밝히고자 국가유산청에 부검을 의뢰하기로 했다.





AD

부검은 수의학과에 있는 대학을 통해 진행되며 결과는 일주일가량 후에 나올 전망이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>