625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국

中 625m 협곡서 줄 없는 번지점프 등장

안전성 우려에 개장 잠정 보류 결정

세계 최고 높이(625m)를 자랑하는 화장협곡대교에서 '줄 없는 번지점프'가 도입될 예정이었으나 안전성 논란이 일면서 해당 계획이 잠정 중단됐다.

중국 구이저우성 화강협곡대교(왼쪽)에 설치된 '줄 없는 번지점프'(오른쪽)의 모습. 바이두

24일 중국 중화망 등 현지 매체에 따르면 구이저우성 화장협곡대교의 '줄 없는 번지점프'는 지난 22일 정식 개장을 앞두고 있었으나 안전 평가 미비를 이유로 운영이 잠정 보류됐다.

최근 중국 사회관계망서비스(SNS)에서는 구이저우성 화장협곡대교에서 줄 없는 번지점프를 시험하는 영상이 확산했다. 해당 영상에는 다리 위에서 던진 모래주머니가 수십 미터 아래 설치된 안전망에 떨어지는 모습이 담겨 있었다.

화장협곡대교 관광지구 측은 "줄 없는 번지점프는 현재 테스트 단계에 있으며 체험자는 줄을 매지 않고 점프대에서 뛰어내려 약 160㎡(48평) 규모의 안전망 속으로 떨어지는 방식"이라고 설명했다. 관계자는 "안전망 네 모서리가 고정돼 있어 낙하 충격을 견딜 수 있다"며 "낙하 후 안전망이 아래 플랫폼으로 내려가 체험자가 외부로 이동하도록 설계됐다"고 덧붙였다.

줄 없는 번지점프는 낙하 높이를 20m에서 50m까지 선택할 수 있으며 참가자의 체중은 40~90㎏ 사이여야 한다. 60세 이상 또는 심장병·고혈압 환자는 이용이 제한된다. 체험 요금은 1688위안(약 34만원)으로 기존 줄 있는 번지점프(2999위안·약 60만원)보다 저렴하다.

화강협곡대교에 설치된 '줄 없는 번지점프'의 모래주머니 실험 모습. 바이두

하지만 온라인에서는 해당 기구를 두고 안전성에 대한 우려가 잇따랐다. 누리꾼들은 "사람이 모래주머니처럼 수직으로 떨어지리란 보장이 없다"며 "바람에 밀리거나 몸을 비틀면 안전망 밖으로 벗어날 수도 있다"는 등 우려가 이어졌다. 또 "줄 없는 번지점프는 기존 제도에 없는 새로운 형태라 당국의 안전 기준이 마련돼 있지 않다"는 지적도 나왔다.

이에 대해 화장협곡대교 관광지구를 관할하는 전평현 문화체육관광국 관계자는 "모래주머니 실험과 실제 인체 테스트 모두 통과했다"며 "안전성은 확보됐다"고 반박했지만 논란이 확산하자 결국 관할 당국은 개장을 잠정 보류했다.





한편 화장협곡대교는 3년 8개월간의 공사를 거쳐 지난달 28일 개통했다. 총 길이는 2890m, 교량 주탑 간 거리는 1380m로 협곡 양쪽 지역을 오가는 시간이 기존 2시간에서 2분으로 단축됐다. 높이는 625m로 이전까지 세계 최고 높이 기록을 보유했던 중국 베이판장대교(565m)보다 60m 더 높다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

