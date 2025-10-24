"단가 부풀려 26억 빼돌렸다"…한샘 전 관계자 1심서 징역형

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가구업체 한샘에서 근무하며 회삿돈 약 26억원을 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 전 대외협력실장이 1심에서 실형을 선고받았다.

AD

24일 서울서부지법 형사11부(부장판사 김우현)는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임) 등의 혐의로 기소된 한샘 전 대외협력실장 이모씨에게 징역 4년을 선고했다. 같은 혐의로 재판에 넘겨진 전 대외협력실 팀장 허모씨는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았다.

이들은 거래처와 광고비 협찬 등 계약을 체결하는 과정에서 비용을 부풀려 44억원을 본인이나 지인이 운영하는 대행사에 지급하고, 그 일부만 거래처에 지급하는 방식으로 약 26억원을 취득한 혐의를 받는다.

또한 이들은 방송사 다큐멘터리 협찬비 5500만원을 1억1000만원으로 부풀려 대행사로부터 차액 5500만원을 취득하고, 걸그룹 멤버 계약 모델료 및 계약 해지료가 발생하지 않음에도 허위로 통지서를 작성해 거래처로부터 약 4억6000만원을 송금받은 혐의도 있다.





AD

재판부는 "피해회사 임직원들이 권리에 따른 신의 관계를 저버리고, 방송사에 실제로 지급할 필요 없는 광고비, 협찬비, 실제보다 부풀려진 협찬 운영 활동, 기획사에 지급할 필요 없는 모델료 지불 등 합계 26억원을 회사에서 지급하게 한 것으로서 죄질이 매우 좋지 않다"면서 "운영 계획안을 작성하면서 적극적으로 단가가 부풀려진 큐시트를 첨부하고 함께 제출하는 교묘하고 치밀한 방법으로 범행했다"고 판시했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>