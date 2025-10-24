가평군, 독감 유행 대비 '10월 말까지' 백신 접종 완료 권고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가평군 “면역력 위해 조기 접종 중요”

경기 가평군이 계절 독감 유행에 대비해 오는 31일까지 독감백신 접종을 마쳐줄 것을 군민들에게 권고했다. 군민 무료 접종 기간은 내년 4월 30일까지지만, 면역력 확보를 위해서는 조기 접종이 중요하다는 것이다.

가평군, 10월 31일까지 독감 집중 접종 권고 안내문. 가평군 제공

AD

군은 질병관리청이 이달 17일 '2025~2026절기 인플루엔자 유행주의보'를 발령함에 따라 호흡기 감염병 확산을 막기 위한 예방접종과 개인 위생수칙 준수를 적극 권고하고 있다.

인플루엔자는 기침이나 콧물 등 호흡기 분비물을 통해 전파되며, 고열과 인후통, 근육통 등을 동반한다. 특히 고령자, 임신부, 만성질환자 등 고위험군은 폐렴 등 합병증 위험이 높아 조기 접종이 무엇보다 중요하다.

군 보건소 관계자는 "독감 백신 접종 후 면역 형성까지 약 2주가 소요된다"며 "11월 이후 본격적인 인플루엔자 유행에 대비하려면 이달 말까지 백신 접종을 마치는 것이 가장 효과적이다"고 강조했다.

가평군은 지난 9월 22일부터 무료 독감 예방접종을 시작했으며, 10월 15일부터는 65세 이상 어르신과 면역저하자 등을 대상으로 한 코로나19 예방접종도 함께 실시하고 있다. 접종은 가평군 보건소, 보건지소, 보건진료소 및 지정 의료기관에서 가능하며, 보건지소는 지소별로 해당 진료일에만 접종할 수 있다.





AD

보건소 관계자는 "독감과 코로나19 예방접종은 호흡기 감염병 확산을 막는 가장 효과적인 수단"이라며 "군민 모두가 이번 집중 접종 기간 내에 예방접종을 완료해 건강한 겨울을 준비하길 바란다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>