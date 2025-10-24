한화에어로스페이스, 국군구리병원에 5번째 'H-라운지' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군 병원 복지공간 개선 사업 지속

한화에어로스페이스는 경기 구리시 국군구리병원에서 'H-라운지' 개소식을 열고 군 병원 복지공간 개선 사업을 이어가고 있다고 24일 밝혔다.

H-라운지는 '한화(Hanwha)'와 '병원(Hospital)'의 머리글자를 딴 이름으로, 한화에어로스페이스가 사회공헌 활동의 일환으로 추진 중인 군 병원 휴게 공간 리모델링 프로젝트다. 회사는 전국 12개 군 병원의 휴식·대기 공간을 순차적으로 개선하고 있다.

H-라운지로 개선이완료된국군구리병원의본관로비모습. 한화에어로스페이스 제공

국군구리병원 치유회복센터는 우울·불안·공황·외상후스트레스장애(PTSD) 등을 겪는 장병과 군무원, 공무원을 지원하는 정신건강 전문의료기관이다. 이번 개선 사업은 해당 병원의 특성을 반영해 심리적 안정과 회복에 초점을 맞췄다. 복도와 접수처에는 부드러운 색감의 벽면과 가구를 적용했고, 본관 1층 로비에는 대형 LED 스크린과 TV를 설치했다.

문지훈 한화에어로스페이스 부사장은 "장병들이 몸과 마음의 안정을 찾는 데 H-라운지가 도움이 되길 기대한다"며 "대한민국 방산기업으로서 군 복지 향상에 지속적으로 이바지하겠다"고 말했다.





한화에어로스페이스는 2020년 국군수도병원을 시작으로 국군대전병원(2022년), 국군홍천병원(2023년), 국군양주병원(2024년)에 이어 5번째 H-라운지를 조성했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

