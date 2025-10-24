김경일 시장 "현장 소통은 마르지 않는 혁신의 원천…시민 소통이 답"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[기획] 파주시, '이동시장실' 4년 소통

"현장에서 답을 찾다"…시민과 소통하면 정책이 진화한다

소통·협치로 파주페이·파프리카 등 '시민 참여 혁신' 쏟아내

김경일 시장의 '발로 뛰는 행정'…172회 운영 6300명 만나



# 장기화된 경기 침체로 돈줄이 말라 더 이상 생업을 이어갈 여력이 없다는 지역 소상공인의 하소연이 전국 최대 규모 파주페이 발행이라는 파격적 결단을 끌어냈다.

# 좋은 제품을 만들어도 팔 곳이 없어 막막하다는 중소 제조업체 대표가 제안한 아이디어가 파주시 기업박람회로 구체화되어 관내 중소기업 제품의 유통 활성화에 기여하고 있다.

# 대중교통이 부족해 학생들의 등하굣길 불편이 크다며 대책 마련을 호소하는 어느 학부모의 목소리가 전국 최초의 통학 순환버스, 파프리카를 탄생시켰다.

# 인구가 늘고 맞벌이부부가 넘쳐나는 데도 아파트 단지 안에 아이 맡길 곳이 없어 늘 불안에 시달린다는 초등생 학부모의 호소는 현행법상 의무 설치 대상이 아닌 지역에서도 운영비 전액을 시 예산으로 충당하는 파주형 다함께돌봄센터를 낳았다.

이동시장실은 새로운 사업 발굴과 장기적 과제 설정 등 시정 전반에 걸쳐 시민 협치를 활성화하는 촉매제가 되고 있다. 김경일 시장이 지난 2023년 6월 29일 '교육현장 찾아가는 이동시장실' 모습. 파주시 제공

민선 8기 파주시를 대표하는 시정 혁신 사례인 파주페이, 파프리카(학생전용 통학 순환버스), 파주형 다함께돌봄센터 등 굵직한 정책들에는 한 가지 공통점이 있다. 바로 정책 수립의 최초 논의가 이동시장실에서 시작되었다는 점이다.

김경일 파주시장이 '시민이 부르면 어디든 달려가겠다'는 약속과 함께 2022년 9월 처음 문을 연 이동시장실은 임기 4년차인 현재까지 변함없이 이어지며 시민 밀착형 혁신 행정의 상징으로 자리 잡았다. 37개월 동안 172회 운영되었으며 김 시장이 직접 만난 시민은 누적 6300여 명에 달한다.

김경일 시장은 "이동시장실 현장 소통은 단순히 정서적 교감을 확대하는 차원을 넘어, 시정을 설계하고 집행하는 과정에 시민의 자발적인 참여를 이끌어 내 시민 협치를 활성화하는 데 그 진정한 가치가 있다"고 강조했다.

이동시장실은 책상 위 보고서로는 알 수 없던 시민들의 생생한 목소리를 혁신의 원천으로 삼았다. 사소한 민원부터 정책 제안까지 현장에서 제기된 건의사항은 2077건에 달하며 이 중 51%가 해결 완료되었고 20%는 추진 중이다.

파주시, ‘학생전용 통학순환버스_파프리카 개통식 모습. 파주시 제공

전국 최대 규모 지역화폐 발행 확대는 장기화된 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 소상공인들의 하소연과 이동시장실 참여 자영업자들의 확실한 매출 신장 체감 효과가 배경이 되었다. 파주시는 국비 지원이 줄어드는 상황에도 연중 상시 10% 인센티브를 유지하고 충전 한도를 월 70만원(명절 등 최대 100만원)까지 늘리는 파격적 결단을 내렸다.

파주시 기업박람회 개최는 좋은 제품을 만들고도 팔 곳이 없어 막막하다는 중소 제조업체 대표의 제안에서 출발했다. 시가 직접 박람회를 기획하고 주최하여 영세 기업에게 홍보 및 판로 확보 기회를 제공했으며 올해는 해외 바이어를 초청하는 등 지역 기업의 해외시장 진출 기회까지 확대했다.

관내 중소 제조업체들을 위한 유통 활성화 방안으로 지난해 처음 개최된 파주시기업박람회는 2023년 1월 문산읍 기업인 이동시장실에 참석한 한 중소 제조업체 대표가 "파주시 기업인협의회에 등록된 업체가 무수히 많은데 이들이 어떤 제품을 생산하고 판매하는지도 알 수가 없다"라며 "기업 간 소통을 강화하고 관내 유통을 활성화할 수 있도록 '기업 제품전시회' 개최하는 방안을 마련해 달라"고 한 제안에서 출발했다.

해결책은 시가 직접 기획하고 주최하는 기업박람회를 개최하는 방안이었다. 관내 중소기업이 만든 우수 제품을 한 자리로 모아 대중에게 홍보하고, 판매도 할 수 있게 기회를 주는 것이다. 시는 참여 기회가 간절한 영세 기업들을 직접 찾아 나서 의견을 수렴하고, 중소벤처기업진흥공단을 비롯한 관계 기관의 협조를 구하며 면밀한 준비 끝에 지난해 가을 첫 박람회 개최를 성공시켰다.

지난 3월 9일 열린 '제2회 파주시 기업박람회' 개막식 모습. 파주시 제공

시민 곁으로 가까이 다가가려는 노력은 민원을 처리하는 공직자들의 의식에도 많은 변화를 일으켰다. 소통과 공감은 공직자들의 혁신 의지를 북돋웠고, 민선 8기 파주시가 시정의 금과옥조로 삼아온 '시민 중심 적극 행정'의 공직문화를 정착시켰다.

파주시와 경기도교육청, 파주교육지원청이 협력해 추진한 전국 최초의 학생전용 통학순환버스 '파프리카'는 '대중교통 부족으로 불편을 겪는 학생들을 위해 버스 노선을 확대하거나 재배치하는 방안을 마련해 달라'는 한 학부모의 건의에서 출발했다. 학생만을 대상으로 한 노선 변경은 현실적으로 어려운 일이다. 운송 업체의 동의도 필요한 사안이어서 '추진 불가' 판정을 내릴 수도 있었지만, 시민을 최우선으로 여기는 적극행정 의지는 결국 이를 민선 8기 파주시의 대표적인 혁신 성과로 바꿔냈다.

버스 노선을 조정해 달라는 불가능한 요구 대신 통학버스라는 대안을 모색하는 과정에서도 현행법의 한계를 맞닥뜨렸지만, 파주시는 한정면허' 제도와 '공동운수협약' 제도를 창의적으로 해석하고 적용해 현행법 개정 없이도 정책을 성공으로 이끌었다. 2024년 봄 운정신도시 18개 학교를 잇는 노선으로 출발한 파프리카는 2025년 금촌과 문산 등 북부권역 주요 거점을 연결하는 노선으로 확장되어 파주시 학생들에게 안전하고 편리한 통학권을 보장하고, 지역별 맞춤 노선 운영으로 교육격차 완화에도 큰 도움이 되고 있다는 평가를 받고 있다.

파주시, 전국 최대 규모 지역화폐 (파주페이) 발행. 파주시 제공

파주시는 지역 돌봄 체계를 강화하기 위한 기반 시설 확충에 많은 역량을 쏟고 있다.

파주형 다함께돌봄센터는 인구 증가와 맞벌이 부부 증가로 인한 공적 돌봄 수요 급증 문제, 특히 현행법상 의무 설치 대상이 아닌 지역의 돌봄 사각지대 해소를 호소하는 초등생 학부모의 목소리가 계기가 되었다. 시는 법적 의무가 없는 지역에도 주민 공동사용 공간만 확보되면 운영비 전액을 시 예산으로 충당하는 '파주형 다함께돌봄센터'를 적극 확대하여 혁신을 이뤄냈다.

이동시장실은 다수의 고충뿐 아니라 소수자들의 삶의 필요까지 채우는 '공감 행정'으로 정책의 사각지대까지 보듬고 있다. 아이가 아프면 원거리까지 나가야 했던 적성면 주민의 하소연 한 달 만에 적성보건지소에 소아과 전문의가 파견되었고, 방학 때 갈 곳이 없다는 발달장애 학령기 청소년 어머니의 호소는 발달장애학생 방학 돌봄 지원 프로그램 마련으로 이어졌다.





이동시장실 로고. 파주시 제공

김경일 시장은 "시민과 소통하다 보면 늘 현명한 해답을 찾게 된다. 파주시가 이루어낸 성과는 다름 아닌 소통의 결실"이라며 "시민 눈높이와 기대치에 부응하겠다는 의지가 지금의 파주를 만들었다"고 강조했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

