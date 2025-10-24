장인화 회장, '밴플리트상' 수상… 한·미 산업협력 공로 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"미국은 가장 굳건한 파트너"

배터리·에너지로 협력 확대

장인화 포스코그룹 회장이 한·미 경제 협력과 우호 증진에 기여한 공로를 인정받아 '2025 밴플리트상(General James A. Van Fleet Award)'을 수상했다.

포스코그룹은 23일(현지시간) 미국 뉴욕 플라자호텔에서 열린 코리아소사이어티 연례 만찬에서 장 회장이 올해 밴플리트상 수상자로 선정됐다고 24일 밝혔다. 코리아소사이어티 캐슬린 스티븐스 이사장은 "미국 산업 생태계 재건과 지속가능한 공급망 구축을 지원해 양국 간 유대 강화에 크게 기여한 점을 높이 평가하여 장 회장을 올해 수상자로 선정했다"고 말했다.

장인화 포스코그룹 회장. 포스코홀딩스 제공

밴플리트상은 한·미 간 이해와 협력, 우호 증진에 탁월한 공헌을 한 인물이나 단체에 주어지는 상으로, 한국전쟁 당시 한국군의 현대화를 이끈 밴 플리트 장군을 기리기 위해 1992년 제정됐다. 역대 수상자로는 조지 W. 부시 전 미국 대통령, 김대중 전 대통령, SK그룹 최태원 회장, BTS 등이 있다. 올해는 장 회장과 함께 미 의회 한국연구모임(CSGK·Congressional Study Group on Korea)이 공동 수상했다.

장 회장은 수상 연설에서 "한·미 동맹의 가치를 높여 온 코리아소사이어티로부터 밴플리트상을 받게 된 것은 더 없는 영광이자 특별한 의미가 있다"며 "포스코그룹에 미국은 성장과 도약의 출발을 함께한 가장 굳건한 파트너였다"고 말했다. 장 회장은 이어 "자동차, 조선, 에너지 등 다양한 산업의 핵심 소재 공급을 넘어 인공지능(AI) 기반 인텔리전트 팩토리(Intelligent Factory) 실현 등 미래 혁신 파트너십을 통해 미국 제조업의 새로운 르네상스를 함께 열어가겠다"며 "미국의 영원한(Life-long) 파트너로서 미래를 향한 여정을 함께하겠다"고 밝혔다.





포스코그룹은 장 회장 취임 이후 철강·이차전지소재·에너지 등 핵심 사업 전반에서 대미 투자를 확대하고 있다. 올해 4월에는 현대자동차그룹과 미국 루이지애나주 제철소 합작 투자 MOU를 체결했으며, 유타주에서는 국내 기업 최초로 리튬직접추출(DLE) 기술 실증사업을 진행 중이다. 또 북미산 LNG 장기 구매 계약을 체결하는 등 양국 간 산업 협력을 강화하고 있다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

