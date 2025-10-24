경기도, 측량업체 위반행위 감소세…올해 52곳 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 위법 행위를 한 도내 측량업체 52곳을 적발했다.

경기도는 도민에게 건전한 측량 서비스를 제공하기 위해 지난 6월부터 10월까지 도내 측량업체 1267곳을 대상으로 지도·점검을 실시한 결과 52곳에서 위반행위를 확인했다고 24일 밝혔다.

주요 위반 유형은 측량 장비 성능검사 지연이 24건으로 가장 많았다. 이어 기술인력 등록기준 미달 5건, 변경 신고 지연 18건 등이었다.

측량업체 관련 규정 위반행위는 2023년 96건, 2024년 58건에서 올해 52건으로 매년 지속적인 감소 추세다.

경기도청

AD

경기도는 매년 정기적으로 실시하는 지도·점검이 측량업계 규정 준수 의식 향상에 긍정적 효과를 주는 것으로 보고 있다.

경기도는 위반행위 적발 업체에 대해 관련 규정에 따라 행정처분을 조치할 계획이다.

기술인력 기준 미달 업체는 등록취소 절차를 이행하고 그 외 변경 신고 및 성능검사 지연 업체에는 과태료를 부과하기로 했다.





AD

김용재 경기도 토지정보과장은 "매년 지속적인 점검과 안내를 통해 측량업체의 규정 준수 의식이 개선되고 있다"며 "앞으로도 무등록 측량업체의 불법 영업 근절을 위해 시군과의 협력을 강화하고, 경기부동산포털 내 측량업체 정보를 최신화해 정확한 정보를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>