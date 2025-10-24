주한 외국인에게 종묘제례·탈춤 가르친다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일부터 5주간 매주 토요일

무형유산 보유자 직접 강의

지난해 K헤리티지 리더십 프로그램으로 진행된 서울 진관사 답사

국가유산 체험으로 한국 문화를 이해시키는 외교·교류 프로그램 'K헤리티지 리더십'이 25일부터 다음 달 22일까지 매주 토요일에 한국전통문화대 서울교육관에서 열린다.

문화·교육·외교·미디어·산업 등 실무 분야에 종사하는 주한 외국인을 대상으로 한 심화 과정으로, 2023년 시작된 'K헤리티지 아카데미'의 연장선이다. 지난해 경험을 바탕으로 현장 중심 교육을 한층 강화했다.

올해 주제는 '한국의 무형유산.' 대학교수와 국가무형유산 보유자·이수자로 강사진을 구성했다. 참가자는 종묘제례와 전통 갓 제작 과정을 배우고, 전통 매듭을 직접 만들어보는 실습에 참여한다. 또 지류 회화의 복원 작업인 괘불(掛佛) 복원을 관람하고, 탈춤 체험을 통해 보존·전승 현장을 체감한다.





한국전통문화대 관계자는 "외국인 실무자들이 한국의 국가유산을 올바르게 이해하고 국제적 공감대를 넓히길 기대한다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

