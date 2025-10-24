경북FTA통상진흥센터, 아세안 시장 공략 위한 ‘FTA 원산지 발급실무 교육’ 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 구미상공회의소(회장 윤재호) 경북FTA통상진흥센터는 대한상공회의소와 공동으로 23일 경북지역 수출입 및 FTA 담당자를 대상으로 'FTA 원산지 발급 실무-아세안 집중 공략 편' 교육을 개최했다.

이번 교육은 경북지역 수출입기업들이 가장 많이 활용하는 아세안 지역(베트남, 인도네시아, 태국 등)을 중심으로, 한·중 FTA 및 RCEP(역내포괄적경제동반자협정) 협정까지 폭넓게 다뤘으며, 협정 별 주요 규정과 원산지 결정 기준, 품목분류, 사후검증 제도 등 FTA 활용 전반에 대한 이해를 높이고 각 협정 별 특징을 실무에 적용할 수 있도록 체계적으로 구성됐다.

강의는 대한상공회의소 신상태 관세사가 진행을 맡아, 실제 사례와 대응 전략 등 실무 현장에서 즉시 활용할 수 있는 구체적인 내용을 중심으로 구성돼 이해도를 높이고 현장 실무자의 높은 관심을 이끌었다.

참석자들은 이를 통해 원산지 관리 역량을 강화하고 향후 인증수출자 취득·갱신에 필요한 교육 점수도 함께 인정받았다.





경북FTA통상진흥센터 관계자는 "글로벌 통상환경 변화 속에서 FTA 활용의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번 교육이 지역 기업들이 주요 교역국의 협정 체계를 이해하고 원산지 검증 대응 역량을 강화하는 계기가 되길 바란다"고 했다.





