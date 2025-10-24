정희용 의원…농·축협 금융사고 결국 농민 피해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 5년여간 농축협 금융사고액 961억원

경북, 318억원 사고액 전국 최다

농축협 직원 횡령·사기 등으로 사고 발생

사고금액 회수율 44% 그쳐

국민의힘 정희용 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군, 국회 농림축산식품해양수산위원회)이 농협은행에서 받은 자료에 따르면 최근 5년여간(2020~2025년 9월) 농·축협에서 총 285건(금융 사고액 961억원)의 금융사고가 발생했다.

정희용 의원은 농협중앙회는 매년 반복되고 있는 금융사고를 근절할 특단의 대책을 추진해야 한다고 강조했다./정희용의원 사무실 제공

사고액은 경북이 318억원(33%)으로 가장 많았으며, 경기 289억원(30%), 충남 77억원(8%), 전남 66억원(6%), 서울 50억원(5%) 등의 순으로 집계됐다.

그러나 전체 금융 사고액 961억원 중 현재까지 회수된 회수액은 534억원으로 회수율은 44%('25년 9월 기준)에 그치고 있다.

대전·부산·제주·충북 등 회수율이 100%에 이르는 지역도 있으나, 사고액이 큰 경북(45%), 경기(41%), 충남(20%), 전남(65%), 서울(56%)은 회수율이 높지 않은 상황이다.

사고유형별로는 전체 금융사고 285건 중 횡령 80건, 사적 금융 대차 58건, 개인정보 무단조회 및 유출 42건, 사기 24건, 금융실명제 위반 23건 등의 순으로 나타났다.





정희용 의원은 "농·축협 금융사고는 결국 조합원인 농민들에게 피해가 돌아갈 우려가 있다"며 "농협은행은 매년 반복되고 있는 금융사고를 근절할 특단의 대책을 추진해야 한다"고 강조했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

