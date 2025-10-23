대구경북경제구역청, 스페인 IT기업 5곳 초청 대구 투자유치 설명회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구경북경제자유구역청(청장 김병삼)은 23일 오전 11시, 호텔인터불고 EXCO에서 주한스페인상공회의소(회장 Roger Royo)와 공동으로 스페인 IT기업을 초청한 대구 투자유치 설명회를 개최했다.

'스페인 IT기업 초청 대구 투자유치 설명회'는 DGFEZ와 ESCCK가 처음으로 추진한 협력사업으로, 스페인 IT 스타트업 4개사와 수도권 소재 외투 IT기업 1개사 등 5개사가 참가했다.

스페인 IT기업 직원과 대구경북경자청 직원들이 한자리메 모여 기념촬영을 하고 있다.

설명회에서는 수성알파시티 투자환경 소개, 입주기업 성공사례 발표, FIX 2025 전시회 참관, 수성알파시티 현장 시찰 등 다양한 프로그램이 진행됐으며, 참가 기업들은 대구의 첨단 산업 인프라와 우수한 비즈니스 환경에 높은 관심을 보였다.

이번 행사는 수성알파시티에 외국인 투자 유치를 더욱 활성화하기 위한 일환으로, AI·S/W·웹기술·사무자동화·디지털 전환(DX) 등 다양한 분야의 스페인 IT기업들이 참가해 대구지역 기업과 협력 가능성을 모색했다.





김병삼 대구경북경제자유구역청장은 "이번 주한스페인상공회의소와의 협력사업을 계기로, 앞으로도 주한 외국상공회의소와 투자유치 협력사업을 지속 발굴하여 DGFEZ의 외국인 투자가 더욱 활성화될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.





