가수 김정민 "아들 김도윤, U-17 월드컵 출전"…日 대표팀 극적 합류

SNS로 일본 U-17 대표 발탁 소식 전해

유소년으로 추후 국적 선택 변경 여지 있어

가수 김정민의 둘째 아들 김도윤(17·일본명 다니 다이치)이 일본 U-17(17세 이하) 축구대표팀 선수로 발탁됐다. 23일 김정민은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 아들의 일본 U-17 대표팀 발탁 소식을 알리며 "아빠, 엄마는 언제나 응원하고 있어요, 세상에 너를 다 보여주고 와, 사랑한다"라고 응원했다.

김정민 아들 김도윤(왼쪽)과 김정민. 김정민 인스타그램

앞서 22일 일본 현지 축구 전문 매체 '게키사카'도 김도윤의 일본 U-17 대표팀 추가 발탁 소식을 보도했다. 당초 김도윤은 일본 축구협회가 발표한 2025 FIFA U-17 월드컵 출전 최종 명단에 이름을 올리지 못했다. 하지만 공격수 한 명이 부상을 당해 월드컵에서 뛸 수 없게 됐고, 이에 김도윤이 대체 선발됐다. 김도윤은 소속팀을 통해 "일본 U-17 대표팀에 선발돼 매우 기쁘다. 이번에도 최선을 다해 뛰면서 좋은 활약을 펼칠 수 있도록 하겠다. 응원 부탁한다"고 소감을 밝혔다.

2008년생인 김도윤은 김정민과 일본인 타니 루미코의 둘째 아들로 한국과 일본 복수 국적을 갖고 있다. 한국에서 축구를 시작한 그는 서울 신정초등학교 축구부와 FC서울의 유스팀인 오산중학교 축구부를 거친 뒤 지난 2023년 일본 사간 도스 유스팀으로 이적했다. 앞서 김정민은 한 매체 인터뷰를 통해 "아이들 여권이 2개다. 태어나면서부터 모국이 두 나라"라며 "오해를 받고 있는데 애들에게는 한국과 일본, 어디가 더 좋아지련 게 없다"고 밝혔다.





이어 김정민은 "일본이 기회를 먼저 줬다. 프로도 아니고 아직 유소년이라 (국적 선택이) 어떻게 될지 모른다"며 "성인 국가대표팀은 가고 싶어서 가는 게 아니다. '하늘의 별 따기'보다 어렵다. 결국 좋은 기회를 준 팀에서 뛰어야 하지 않을까 싶다. 도윤이는 늘 그랬듯 미래를 향해 열심히 하고 있다. 많이 응원해 달라"고 당부했다. 김도윤 외에도 김정민의 첫째 아들 김태양과 셋째 아들 김담율 또한 축구선수로 알려졌다.





