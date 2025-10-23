TIGER 200 ETF, 연초 이후 개인 누적 순매수 3000억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 'TIGER 200 ETF'가 연초 이후 개인 누적 순매수 3000억원을 돌파했다고 23일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 22일 기준 TIGER 200 ETF의 연초 이후 개인 누적 순매수는 3052억원을 기록했다. TIGER 200 ETF는 국내 대표 지수인 코스피200을 추종한다. 코스피200은 국내 대형주를 중심으로 구성된 대표 지수로, 국내 증시 전반의 성과를 가장 잘 반영하는 핵심 지수로 평가받는다. 올해 들어 코스피200 수익률은 70.7%를 기록하는 등 상승세가 이어지고 있다.

개인 투자자 매수세가 강해지며 TIGER 200 ETF의 투자 경쟁력도 강화되고 있다. 22일 기준 TIGER 200 ETF의 최근 1개월 하루평균 거래대금은 1462억원을 기록하며 유동성이 대폭 증가했다. 총 보수는 0.05%로 낮아 장기 투자 시 투자 수익률을 극대화할 수 있다.

최근 외국인 수급이 반도체·조선·방산·원자력 등 주도 업종으로 집중되며 당분간 코스피200의 강세도 이어질 전망이다. 국내 증시가 반등을 시작한 4월 10일부터 22일 현재까지 외국인은 코스피200 구성종목을 16조2000억원 순매수했다. 같은 기간 코스닥150 구성종목은 1000억원 순매도를 기록했다. 대형주 중심 장세가 강화되는 추세다.





미래에셋자산운용 정의현 ETF운용본부장은 "주도주가 코스피200에 집중된 상황에서 한국 증시는 외국인 수급과 더불어 밸류에이션 재평가가 지속되고 있다"며 "높은 거래대금과 함께 최저 수준의 보수까지 갖춘 'TIGER 200 ETF'를 통해 국내 대표기업들에 효과적으로 투자할 수 있다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

